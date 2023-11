LEGO Horizon Fobidden West Collolungo in DOPPIO SCONTO Black Friday (65,01€)

Appassionati di LEGO e fan di Horizon Forbidden West, preparatevi a un’offerta imperdibile su Amazon! Il LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Collolungo, un set da collezione unico e ricercato, è ora disponibile a soli 65,01€, grazie a uno sconto del 15% più un coupon aggiuntivo del 15%. Un’occasione da non perdere per portare a casa un pezzo di storia videoludica in versione LEGO!

LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo in doppio sconto (15% + 15%) grazie al Blacki Friday Amazon

Il set LEGO 76989 cattura l’essenza del Collolungo, una delle creature più iconiche di Horizon Forbidden West. Ogni dettaglio è stato curato per riprodurre fedelmente il gigantesco robot, rendendolo un pezzo da esposizione che attira l’attenzione. Con 1.222 pezzi, la costruzione è un’esperienza piacevole e coinvolgente, adatta sia agli adulti che ai fan più grandi della serie.

La replica del Collolungo si distingue per la sua altezza imponente e la base dettagliata che rappresenta un frammento del mondo di gioco. Inoltre, il set include una minifigure esclusiva di Aloy, l’amatissima protagonista del gioco, completa di arco, lancia e un piccolo orizzonte per aggiungere un tocco di autenticità.

Questo set LEGO non è solo un omaggio a uno dei videogiochi più amati degli ultimi anni, ma è anche un investimento nel mondo dei collezionisti LEGO. Con il suo design dettagliato e la qualità costruttiva tipica di LEGO, Horizon Forbidden West: Collolungo è destinato a diventare un pezzo da collezione molto ricercato.

Non perdere questa fantastica offerta! Acquista ora il LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Collolungo su Amazon e aggiungi un pezzo unico alla tua collezione. È il momento perfetto per concederti o regalare un set LEGO esclusivo a un prezzo eccezionale. Affrettati, le scorte sono limitate!

