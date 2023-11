LEGO Disney Pixar casa di Up ad un prezzo TOP: solo 38,16€ (doppio sconto)

Il Black Friday è finalmente arrivato su Amazon, portando con sé una miriade di offerte imperdibili, tra cui spicca il LEGO 43217 Disney e Pixar Casa di “Up”, ora disponibile a un prezzo eccezionale di 38,16€, grazie a uno sconto complessivo del 18% più un coupon aggiuntivo del 15%. Questa è l’occasione perfetta per aggiungere alla tua collezione un pezzo unico e ricco di fascino, che cattura l’essenza del celebre film di animazione.

LEGO Disney Pixar, Casa di UP a soli 38,16€ con le offerte Black Friday Amazon ( 18% + coupon 15% )

Questo set LEGO non è solo un giocattolo, ma una vera e propria opera d’arte, perfetta per i fan di tutte le età. Con palloncini colorati e dettagli autentici, riproduce fedelmente la casa volante del film, offrendo un’esperienza di costruzione gratificante e appagante. La fedeltà ai dettagli è tale che sembra quasi di sentire il soffio dell’avventura che ha reso “Up” un capolavoro senza tempo.

La casa viene fornita con figure minuziosamente realizzate di Carl, Russell e Dug, permettendoti di ricreare le scene preferite del film o inventarne di nuove. Questo set non è solo un giocattolo, ma un vero e proprio pezzo da collezione, parte della serie dedicata al 100° Anniversario Disney.

Riproduzione Autentica : Dettagli accurati e colori vivaci che riportano in vita la casa di Carl.

: Dettagli accurati e colori vivaci che riportano in vita la casa di Carl. Figure Incluse : Minifigure di Carl, Russell e Dug per giochi di ruolo creativi.

: Minifigure di Carl, Russell e Dug per giochi di ruolo creativi. Esperienza di Costruzione Unica : Ideale per gli appassionati LEGO e i fan Disney di tutte le età.

: Ideale per gli appassionati LEGO e i fan Disney di tutte le età. Oggetto da Collezione: Parte della serie speciale per il centenario Disney.

Il Black Friday su Amazon è il momento perfetto per approfittare di sconti eccezionali su prodotti di qualità come il LEGO 43217 Disney e Pixar Casa di “Up”. A soli 38,16€, questo set rappresenta un’occasione imperdibile per i collezionisti e gli amanti del mondo Disney e Pixar.

Non lasciarti sfuggire questa offerta unica! Visita ora la pagina Amazon e porta a casa un pezzo di storia Disney. Ricorda, le offerte del Black Friday sono a tempo limitato, quindi affrettati per non perdere questa fantastica opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.