L'effetto "barilotto" influisce sulla batteria del tuo smartphone

La durata della batteria non dipende sempre soltanto dalla capacità dichiarata: nei sistemi composti da più celle, anche una sola può limitare l’autonomia complessiva.

Questo fenomeno viene chiamato effetto barilotto e aiuta a capire come nascono alcuni squilibri nelle batterie. Dagli smartphone alle auto elettriche, la gestione dell’energia nasconde meccanismi meno intuitivi di quanto sembri. E i moderni sistemi di controllo cercano proprio di limitarne le conseguenze.

Batteria multicella, il collo di bottiglia nasce dalla cella più debole

Per spiegare l’effetto barilotto basta pensare a una botte fatta con doghe di altezze diverse. L’acqua non può salire oltre la doga più bassa: prima o poi esce. Nelle batterie multicella succede qualcosa di molto simile. La capacità totale non la decide la cella migliore, ma quella messa peggio. Ogni cella della batteria ha due elettrodi, un catodo positivo e un anodo negativo, separati da un materiale chimico chiamato elettrolita.

Quando la batteria si carica o si scarica, gli ioni si muovono tra gli elettrodi e producono l’energia che alimenta il dispositivo. Con il tempo, però, le reazioni chimiche interne modificano i materiali. Calore, ricariche frequenti e scariche profonde possono accelerare il degrado. Così una cella invecchia prima delle altre. Ed è lì che si crea il collo di bottiglia.

Dal telefono all’auto elettrica: quando una cella ferma tutto

Negli smartphone il problema si nota meno, perché i pacchi batteria sono spesso più semplici rispetto a quelli di un portatile o di un’auto elettrica. Il principio, però, non cambia: se una parte del sistema arriva per prima al limite massimo di carica, il dispositivo deve fermarsi per evitare danni. In una batteria multicella, tutte le celle smettono di caricarsi quando una sola raggiunge la sua soglia, anche se le altre potrebbero ancora accumulare energia. Lo stesso accade in fase di scarica: una cella più debole può obbligare l’intero pacco a interrompere l’erogazione prima del previsto.

Per l’utente il risultato è molto concreto: meno autonomia, tempi d’uso più brevi e quella sensazione fin troppo nota del telefono che “non tiene più” come nei primi mesi. Sulle auto elettriche il peso del problema cresce, perché il pacco batteria è composto da molte celle e anche piccoli squilibri possono incidere su efficienza, gestione del calore e durata nel tempo.

BMS, bilanciamento attivo e nuovi elettrodi: così si riducono gli sprechi

Per limitare l’effetto barilotto, i produttori si affidano ai Battery Management System, più noti come BMS. Sono sistemi elettronici che tengono sotto controllo tensione, corrente e temperatura della batteria, proteggendola da sovraccarico, surriscaldamento e scarica eccessiva. Nelle batterie multicella hanno anche un altro compito decisivo: il bilanciamento delle celle.

Il sistema più semplice è quello passivo, che smaltisce l’energia in eccesso delle celle più cariche trasformandola in calore. Fa il suo lavoro, ma spreca energia. Più evoluto è il bilanciamento attivo, che sposta carica dalle celle più piene a quelle meno cariche, migliorando il rendimento generale. Costa di più e richiede circuiti più complessi, per questo non viene usato sempre allo stesso modo.

Nel frattempo la ricerca lavora anche su elettrodi più efficienti, capaci di distribuire meglio gli ioni e ridurre gli squilibri interni. Non è una bacchetta magica. È un lavoro di precisione, fatto di materiali, software e controllo della temperatura. Ma può allungare la vita delle batterie e ridurre la perdita di energia nei dispositivi che usiamo ogni giorno.