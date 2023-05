L'Echo Dot con il MIGLIOR AUDIO DI SEMPRE oggi è tuo ad un PREZZO STRACCIATO

È un gioiellino di ultima generazione che ti svolterà letteralmente la vita e oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto! Parliamo del popolare Echo Dot di Amazon, la punta di diamante tra gli assistenti vocali intelligenti, ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di 39,99€ grazie ad un incredibile sconto del 38%!

La spedizione è gratuita

Echo Dot: piccolo nella forma, grande nelle prestazioni

Nonostante le sue dimensioni compatte, l’Echo Dot offre un mondo di possibilità. Puoi chiedergli di riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le notizie, controllare la previsione del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per la casa intelligente compatibili e molto altro. Tutto ciò è possibile grazie ad Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, pronto a rispondere ai tuoi comandi vocali.

L’Echo Dot è dotato di un altoparlante integrato che produce un suono chiaro e nitido. Puoi anche collegarlo ai tuoi altoparlanti esterni tramite Bluetooth o con un cavo audio da 3,5 mm per un audio ancora più potente.

Grazie alla sua funzionalità multi-room, puoi posizionare Echo Dot in diverse stanze della tua casa e utilizzarli come un sistema audio interconnesso. Inoltre, l’Echo Dot supporta le chiamate e i messaggi hands-free tra dispositivi Echo, l’app Alexa e Skype.

Echo Dot è facile da configurare. Basta collegarlo alla rete Wi-Fi di casa, installare l’app Alexa sul tuo smartphone e seguire le istruzioni a video. Alexa si aggiorna automaticamente attraverso il cloud, garantendo sempre nuove funzionalità e competenze.

Approfitta di questo fantastico sconto del 38% su Amazon e porta a casa l’Echo Dot per soli 39,99€. Questo, quindi, è il momento ideale per introdurre la comodità dell’assistente vocale intelligente nella tua vita quotidiana. Però fai in fretta, la promozione è limitatissima!

