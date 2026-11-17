Il punto, segnalato anche da un approfondimento tecnico di Xataka Móvil, è piuttosto semplice: l’icona sullo smartphone dice solo una parte della verità. Tre o quattro archi pieni non bastano a garantire che il collegamento tra telefono, router, eventuali repeater e rete Internet stia funzionando davvero come dovrebbe.

Le tacche del WiFi sono tra gli indicatori più familiari su uno smartphone. Ma sono anche tra i meno precisi. Danno un’idea della copertura, non della reale qualità della connessione. Così può succedere di spostarsi dal salotto alla camera e vedere ancora il simbolo quasi pieno, mentre una pagina fatica ad aprirsi o una riunione su Meet comincia ad andare a scatti.

Il guaio può nascere dalla fibra, dal router domestico, da interferenze o dal modo in cui il telefono resta collegato al punto di accesso. L’utente vede “segnale forte”, ma sotto possono esserci latenza alta, pacchetti persi o un collegamento ormai debole con il nodo WiFi più lontano. Le barre, in sostanza, sono una scorciatoia grafica: aiutano a orientarsi, ma non bastano per capire dove sia il problema.

Come attivare su Android il registro WiFi dettagliato dalle opzioni sviluppatore

Su Android c’è una funzione poco visibile che mostra dati più precisi sulla rete: il registro WiFi dettagliato. Non servono app di terze parti e non bisogna modificare il telefono. È già dentro il sistema operativo di Google, solo che si trova nelle impostazioni pensate per gli sviluppatori.

Controllo della rete di casa dallo smartphone: le tacche possono sembrare buone anche quando la connessione non lo è.

Per attivarlo bisogna aprire Impostazioni, entrare in Informazioni sul telefono e toccare più volte Numero build, finché appare il messaggio che conferma l’attivazione delle opzioni sviluppatore. A quel punto si torna indietro, si va in Sistema e poi in Opzioni per sviluppatori. Nella parte dedicata alle reti va cercato l’interruttore Abilita registrazione WiFi dettagliata. Una volta attivato, l’elenco delle reti wireless cambia aspetto e sotto ogni connessione compaiono diversi valori tecnici.

Non è una funzione da tenere accesa sempre, solo per curiosità. Torna utile quando la rete di casa dà problemi e si vuole capire dove si inceppa la catena: telefono, access point, router o copertura interna. Finito il controllo, meglio disattivarla.

RSSI, banda, standard e traffico: i parametri da leggere per capire il problema

La schermata del WiFi dettagliato Android può sembrare poco amichevole: sigle, numeri, valori tecnici. Però alcuni dati aiutano a vedere quello che le tacche non mostrano. Il primo è la frequenza, spesso indicata con “f”. Se il valore è intorno a 2400 MHz, la rete sta usando la banda 2,4 GHz, che copre meglio le distanze ma è meno veloce. Se invece è vicina a 5000 MHz, si tratta della banda 5 GHz, più rapida, ma con raggio più corto e più sensibile ai muri.

Un altro dato importante è l’RSSI, cioè la potenza del segnale, misurata in dBm con numeri negativi. In generale, più il valore si avvicina allo zero, migliore è il segnale: un -45 dBm non è la stessa cosa di un -78 dBm, anche se l’icona del WiFi potrebbe non farlo capire. Accanto possono comparire anche lo standard WiFi in uso — per esempio WiFi 5, WiFi 6 o WiFi 7 — e lo score, una valutazione interna con cui Android stima stabilità e qualità del collegamento.

Ci sono poi i valori tx e rx, legati ai dati trasmessi e ricevuti tra smartphone e router. Se restano bassi o si muovono in modo strano mentre la rete dovrebbe lavorare, il rallentamento potrebbe essere reale, non solo una sensazione. Voci come isValidated:true indicano che la rete riesce a verificare l’accesso a Internet. Diciture come isLowQuality:false, invece, aiutano a escludere almeno in parte una connessione considerata scadente dal sistema.

Router, repeater e mesh: come scoprire se lo smartphone resta agganciato al nodo sbagliato

Questa funzione diventa ancora più utile nelle case con repeater WiFi o sistemi WiFi Mesh, dove più dispositivi trasmettono la stessa rete con lo stesso nome. L’utente vede un solo SSID, magari “Casa”, ma dietro ci sono nodi diversi, ciascuno con un proprio identificativo. Android lo mostra con il BSSID, cioè l’indirizzo MAC del punto di accesso a cui il telefono è collegato.

Ed è qui che molti problemi si chiariscono. Lo smartphone, spostandosi da una stanza all’altra, può restare agganciato al nodo del soggiorno anche quando è ormai vicino al repeater in camera. Succede perché il dispositivo tende a mantenere una connessione già attiva, anche con RSSI peggiorato, invece di passare subito al nodo più vicino. Il risultato è quello classico: le tacche WiFi sembrano ancora accettabili, ma video, pagine e chiamate arrancano.

Guardando insieme BSSID, potenza del segnale e banda usata, si può capire se il telefono è rimasto collegato al punto sbagliato. È un controllo pratico, da fare anche camminando per casa con la schermata aperta: cucina, corridoio, camera, poi di nuovo vicino al router. C’è però un piccolo rovescio della medaglia: il registro WiFi dettagliato può aumentare leggermente il consumo in standby e non migliora da solo le prestazioni. Serve a fare diagnosi. La soluzione, se serve, viene dopo: spostare il router, rivedere i repeater o sistemare meglio la rete mesh.