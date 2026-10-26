Le Smart TV hanno un enorme problema con la regolazione automatica della luminosità: ma puoi risolverlo

Succede perché usano sensori ambientali e funzioni di risparmio energetico pensate per adattare l’immagine alla luce intorno. Comodo, almeno sulla carta. Nella pratica, però, per molti diventa un fastidio: film, serie, videogiochi e partite possono apparire più scuri o più chiari senza motivo apparente. Il problema, segnalato anche in una guida pubblicata da BGR il 18 ottobre 2026, riguarda diversi marchi molto diffusi, tra cui Samsung, LG e Hisense. E spesso si risolve entrando nei menu immagine o energia del televisore.

La luminosità automatica nasce con un’idea semplice: rendere la visione più comoda. Se la stanza è buia, il televisore abbassa la retroilluminazione; se entra luce da una finestra, la aumenta. Il problema è che, su alcune Smart TV, il passaggio non è così morbido. Lo schermo può scurirsi durante una scena notturna e poi illuminarsi di colpo al cambio di inquadratura. L’effetto è quello di un pannello che “respira”, o che rincorre ogni variazione dell’immagine.

Non è detto che si tratti di un guasto. Più spesso entrano in gioco funzioni dai nomi diversi — Eco Mode, Adaptive Brightness, Ambient Light Sensor, Dynamic Backlight — che lavorano insieme e finiscono per modificare l’immagine più del necessario. Un utente citato su Reddit l’ha raccontata così: “È davvero distraente, dipende dalla stanza in cui si trova la TV”. Una frase normale, ma che molti riconoscono subito: basta aver visto una scena diventare all’improvviso più grigia mentre si guarda un film dal divano.

Samsung, le voci da controllare: Contrast Enhancer, Brightness Optimization e Motion Lighting

Sui televisori Samsung, il primo controllo da fare riguarda il Contrast Enhancer, cioè il miglioramento automatico del contrasto. Questa funzione può intervenire sulle zone chiare e scure dell’immagine e rendere il risultato più spinto rispetto al segnale originale. Per disattivarla bisogna entrare nelle impostazioni immagine del TV e cercare l’opzione legata al contrasto avanzato. Il nome può cambiare leggermente a seconda del modello e della versione del sistema.

In salotto, la Smart TV cambia luminosità in modo irregolare con luce mista tra lampada e crepuscolo, causando fastidio alla vista.

Se il problema non sparisce, il passo successivo è il menu Power and Energy Saving, cioè quello dedicato al risparmio energetico. Qui va cercata la voce Brightness Optimization, che regola la luminosità in base alla luce della stanza. Nello stesso menu possono comparire anche Brightness Reduction, pensata per abbassare la retroilluminazione e ridurre i consumi, e Motion Lighting, che cambia la luminosità in base al movimento sullo schermo. Proprio quest’ultima, in certe situazioni, può rendere il difetto più evidente: durante una partita, un videogioco o una scena d’azione, il televisore può intervenire più volte nel giro di pochi secondi.

C’è anche un dettaglio da non trascurare. Su alcuni modelli Samsung, con Intelligent Mode o Adaptive Picture attivi, alcune regolazioni vengono gestite in automatico dal sistema. Quindi, anche dopo aver cambiato una singola voce, conviene ricontrollare tutto il menu. Solo così si capisce se la luminosità variabile è stata davvero bloccata.

LG e Hisense, dove trovare Energy Saving, sensore luce e funzioni simili

Per chi usa una Smart TV LG, di solito il percorso passa dalle impostazioni generali. Nel menu General, secondo le indicazioni riportate dalla guida tecnica, bisogna cercare Energy Saving e impostarlo su “Off”. In questo modo il televisore smette di regolare da solo la luminosità in base alla luce della stanza e l’immagine resta più stabile. È una modifica semplice, ma spesso risolutiva, soprattutto nei salotti dove la luce cambia molto tra pomeriggio e sera.

Sui modelli Hisense, invece, il percorso più comune parte da Picture settings e arriva a Expert Settings. Qui può comparire la voce Automatic Light Sensor, cioè il sensore automatico di luce. Non sempre, però, il nome è lo stesso. La funzione può essere indicata anche come Auto Brightness, Adaptive Brightness, Ambient Light Sensor, Dynamic Backlight o Eco Sensor. Il senso non cambia: se il televisore modifica la luce dello schermo senza un comando diretto, una di queste opzioni è probabilmente attiva.

Prima di toccare troppe impostazioni insieme, meglio andare con ordine. Si disattiva una voce, si riguarda una scena già nota e poi si valuta il risultato. Ancora meglio farlo nella stessa stanza e alla stessa ora in cui il problema si presenta più spesso. Una prova normale, non da laboratorio: una serie in streaming, una partita serale, un gioco con molte scene scure.

Eco Mode e retroilluminazione dinamica: perché possono stancare gli occhi

Il fastidio legato alla retroilluminazione dinamica non riguarda solo la qualità dell’immagine. Se lo schermo passa spesso da chiaro a scuro, gli occhi devono adattarsi di continuo, soprattutto in una stanza poco illuminata. Dopo mezz’ora qualcuno può avvertire stanchezza, bruciore o mal di testa. Non succede a tutti e non sempre con la stessa intensità, ma il meccanismo è chiaro: una luce che cambia senza preavviso costringe la vista a inseguire il pannello.

Le modalità Eco Mode e le opzioni di risparmio energetico hanno una funzione utile: riducono i consumi e, in certi casi, possono contribuire a preservare il pannello. Però non sempre sono adatte alla visione domestica, soprattutto quando si guarda un contenuto HDR, si gioca con una console o si usa il televisore come schermo principale in una stanza buia. Un altro utente Reddit, citato nella stessa ricostruzione, ha scritto di essersi abituato col tempo durante una sessione a “Ratchet & Clank”: “Il mio cervello si è adattato al difetto della tecnologia”.

La soluzione più pratica resta intervenire sui menu e disattivare le funzioni che regolano da sole la luminosità della Smart TV. Nella maggior parte dei casi non serve cambiare televisore. Serve solo sapere dove guardare: Contrast Enhancer, Brightness Optimization, Motion Lighting, Energy Saving e sensore luce ambientale sono le voci da controllare per riportare lo schermo a un comportamento più stabile.