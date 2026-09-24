Le serie da guardare immediatamente su Netflix, HBO e Prime Video: hanno fatto la storia

Gli Emmy 2026 hanno trasformato la stagione televisiva in una vetrina di record, premi e serie capaci di imporsi sulle principali piattaforme streaming.

Tra successi inattesi, conferme importanti e interpretazioni entrate nelle statistiche dell’Academy, alcune produzioni hanno attirato più attenzione delle altre. Netflix, HBO Max e Apple TV sono finite al centro della serata con titoli molto diversi tra loro, ma accomunati da risultati difficili da ignorare. Per chi cerca serie da recuperare subito, questi premi raccontano molto più di una semplice classifica.

Il trionfo di Apple TV: perché Widow’s Bay è diventata la comedy più premiata di sempre

La sorpresa più evidente è arrivata da Widow’s Bay, serie Apple TV a metà strada tra commedia, horror e mistero, ambientata in un piccolo centro costiero del New England. La storia ruota attorno a Tom Loftis, sindaco vedovo interpretato da Matthew Rhys, deciso a rilanciare il turismo dell’isola mentre gli abitanti continuano a credere che il paese sia infestato.

Una premessa strana, quasi da racconto raccontato davanti al camino, che agli Emmy 2026 ha trovato una consacrazione piena. Tra Creative Arts Emmys e cerimonia principale, la serie ha portato a casa 14 premi, diventando la comedy più premiata in un singolo anno. Non solo riconoscimenti tecnici, quindi. Widow’s Bay ha vinto anche come miglior serie comedy; Katie Dippold è stata premiata per la scrittura e Hiro Murai per la regia.

A completare la serata sono arrivati i premi a Matthew Rhys, Kate O’Flynn e Stephen Root. Una cavalcata netta, letta da molti come il segnale più chiaro del peso sempre maggiore di Apple TV nella serialità d’autore.

Record individuali: Matthew Rhys, Jean Smart e Allison Janney nella notte dei primati

La notte degli Emmy 2026 ha lasciato il segno anche sul piano dei primati personali. Matthew Rhys, già favorito per Widow’s Bay, ha vinto anche come miglior attore protagonista in una miniserie o film tv per The Beast in Me, thriller psicologico di Netflix con Claire Danes nei panni di una scrittrice bloccata dal lutto e attratta dal mistero del vicino Nile Jarvis, immobiliarista sospettato in passato per la scomparsa della prima moglie.

Con questa doppietta, Rhys è diventato il primo interprete a vincere due Emmy da protagonista nella stessa notte. Su HBO Max, invece, Jean Smart ha chiuso il percorso di Hacks con un altro premio per il ruolo di Deborah Vance: cinque stagioni, cinque vittorie. Un risultato mai visto prima per un’attrice premiata in ogni stagione della stessa serie.

Poi c’è Allison Janney, vincitrice per The Diplomat nel ruolo di Grace Hagen Penn, presidente degli Stati Uniti nella terza stagione del drama politico Netflix. Con l’ottavo Emmy in carriera, Janney ha raggiunto Jean Smart, Cloris Leachman e Julia Louis-Dreyfus tra le attrici più premiate di sempre.

Netflix, HBO Max e Apple TV: cosa dicono gli Emmy sui nuovi equilibri dello streaming

Il verdetto degli Emmy 2026 racconta uno streaming meno prevedibile di quanto possa sembrare. Apple TV ha dominato la serata con una comedy fuori dagli schemi, dimostrando che anche un titolo di genere, se scritto e diretto con una voce riconoscibile, può finire al centro della scena.

Netflix ha puntato su due strade ormai ben definite: il thriller psicologico di The Beast in Me e il drama politico di The Diplomat, vicino per tono alla tradizione di serie come The West Wing, ma costruito sul passo delle piattaforme. HBO Max, con l’ultima stagione di Hacks, ha difeso la sua reputazione nella comedy più sofisticata: dialoghi taglienti, personaggi adulti, rapporti complicati.

Non è soltanto una questione di premi. Queste vittorie indicano quali serie guardare adesso, perché hanno pesato sulla stagione televisiva e perché, nel bene o nel male, hanno spostato un po’ più avanti il confine della tv in streaming.