Le scorciatoie di Siri possono fare molto di più che impostare timer: 5 automazioni che non hai mai usato prima

Su iPhone, Siri può diventare molto più di un assistente per timer e sveglie: alcune funzioni poco conosciute cambiano il modo di gestire la giornata.

Con l’app Comandi Rapidi, attività ripetitive e passaggi tra applicazioni possono diventare più semplici, anche senza toccare lo schermo. Dai comandi vocali alle integrazioni con ChatGPT, ci sono possibilità che molti utenti non hanno ancora esplorato. E prima di provarle conviene capire quali autorizzazioni e limiti entrano in gioco.

Comandi vocali e scorciatoie: tutti i modi per avviare un’automazione su iPhone

Le scorciatoie su iPhone non si attivano solo con la voce. Un comando può essere legato al Tasto Azione, messo nella schermata Home, inserito nel foglio di condivisione o trasformato in un riquadro del Centro di Controllo.

Il modo più rapido, però, resta Siri: si dice il nome della scorciatoia e l’iPhone parte con la sequenza. “Siri, ricordami questo”, per esempio. Oppure: “Siri, quando devo tagliare il prato?”. Il punto è semplice: meno tap, meno distrazioni, più continuità tra quello che si sta facendo e quello che il telefono può svolgere da solo.

Con Apple Intelligence e l’integrazione di ChatGPT, alcune scorciatoie diventano anche più flessibili: non aprono soltanto un’app, ma leggono contenuti, interpretano dati e preparano un testo già pronto da usare.

Dal prato alle email: le cinque scorciatoie che risolvono attività quotidiane

Tra gli esempi più concreti c’è When Should I Mow?, creata dallo YouTuber Stephen Robles. Controlla le previsioni ora per ora nella posizione attuale e cerca il momento migliore per tagliare il prato: pioggia allo 0%, temperatura più bassa possibile e umidità contenuta. Non serve per forza avere un giardino. Lo stesso schema può tornare comodo per decidere quando fare commissioni, organizzare un picnic o uscire per un giro in città.

Più adatta al lavoro è AI Voice Note Taker, sviluppata da Anthony Olivieri: registra una conversazione, la salva in File, la trascrive e chiede a ChatGPT di preparare riepilogo, punti chiave, capitoli con orari e cose da fare. Alla fine tutto finisce in Note, con l’audio allegato. C’è poi Remember This, che scatta uno screenshot, estrae le informazioni utili e le trasforma in un promemoria: appuntamenti, numeri di telefono, date di concerti, oggetti da comprare.

Per la cucina, Apple propone Leftover Recipes, già presente nella galleria dei Comandi Rapidi: l’utente indica gli avanzi disponibili e Siri suggerisce una ricetta, o almeno un abbinamento sensato. Infine, Draft Reply legge una breve email sullo schermo, genera una risposta con ChatGPT e la copia negli appunti. A quel punto basta incollare e, magari, ritoccare due frasi a mano.

Limiti, permessi e configurazioni: cosa controllare prima di affidarsi a Siri e ChatGPT

Prima di affidarsi a queste automazioni con Siri, meglio dare un’occhiata a impostazioni e permessi. Per le scorciatoie che usano ChatGPT su iPhone, l’estensione va attivata dalle Impostazioni, nella sezione Siri, autorizzando l’uso del servizio. Alcuni comandi chiedono accesso al microfono, a File, a Note o ai Promemoria: al primo avvio compaiono finestre di consenso, e conviene leggerle prima di confermare.

Nel caso delle registrazioni audio, inoltre, l’iPhone non deve bloccarsi mentre registra, altrimenti il processo può fermarsi. Chi usa AI Voice Note Taker deve quindi controllare il blocco automatico dello schermo.

Anche Draft Reply ha un limite pratico: legge solo ciò che vede sul display, quindi funziona meglio con email brevi o con il testo principale già visibile. Sono strumenti utili, non magici. A fare la differenza restano la configurazione iniziale e un ultimo controllo da parte dell’utente.