Le scorciatoie da tastiera geniali che nessuno utilizza ma sono utilissime, non solo a lavoro

Eppure bastano pochi comandi, imparati con un po’ di metodo, per tagliare clic inutili e rendere più scorrevoli gesti comuni: scrivere, cercare file, passare da una scheda all’altra, gestire documenti.

Le combinazioni più conosciute, da Ctrl+C per copiare a Ctrl+V per incollare su Windows, oppure Cmd+C e Cmd+V su Mac, sono solo il punto di partenza. Molti utenti, anche tra quelli che passano otto ore al giorno davanti allo schermo, non usano comandi semplici come Ctrl+Z per annullare l’ultima azione e Ctrl+Y o Cmd+Shift+Z per ripristinarla. Sembrano dettagli. In realtà fanno la differenza.

Tra le scorciatoie più sottovalutate c’è Ctrl+A, o Cmd+A su macOS, che seleziona tutto il contenuto di una pagina, di un documento o di una cartella. In redazione, in uno studio professionale o durante una lezione online evita quel trascinamento lungo, impreciso, con il mouse che spesso finisce nel punto sbagliato. “È una di quelle cose che scopri tardi e poi non lasci più”, ripetono spesso i tecnici dell’assistenza quando formano nuovi dipendenti.

Poi c’è Ctrl+S, o Cmd+S, il comando per salvare. È vero, molti programmi ormai hanno il salvataggio automatico. Ma non sempre è attivo. E non sempre funziona come ci si aspetta. Nei programmi di scrittura, nei fogli di calcolo e negli strumenti di grafica, premere salva da tastiera ogni pochi minuti resta una piccola abitudine di buon senso. Richiede un attimo. Può evitare guai seri.

Finestre, schede e desktop: i comandi che fanno correre il lavoro

Il salto vero arriva quando si imparano le scorciatoie per finestre e schede. Sono quelle che permettono di passare da un’attività all’altra senza inseguire icone sullo schermo. Su Windows, Alt+Tab consente di muoversi tra le applicazioni aperte; su macOS il comando corrispondente è Cmd+Tab. Nei browser, invece, Ctrl+Tab fa passare alla scheda successiva, mentre Ctrl+Shift+Tab riporta a quella precedente.

Una postazione di lavoro con laptop e mani sulla tastiera, per parlare delle scorciatoie che velocizzano le attività quotidiane.

Chi tiene aperte molte finestre può usare anche Windows+Freccia sinistra o Windows+Freccia destra, utili per affiancare due applicazioni sullo schermo. Su Mac esiste una funzione simile con la gestione delle finestre a schermo diviso, anche se il percorso cambia in base alla versione di macOS. Il risultato, però, è lo stesso: da una parte il documento, dall’altra il browser. Meno movimenti. Meno distrazioni.

Nei browser più usati, da Google Chrome a Microsoft Edge, fino a Firefox e Safari, ci sono comandi poco considerati ma comodissimi. Ctrl+L o Cmd+L seleziona subito la barra degli indirizzi, pronta per una ricerca o per digitare un nuovo sito. Ctrl+T o Cmd+T apre una nuova scheda. Ctrl+W o Cmd+W chiude quella attiva. E se la si chiude per sbaglio, Ctrl+Shift+T su Windows o Cmd+Shift+T su Mac la riapre. Di solito, con un bel sospiro di sollievo.

Testi, file e ricerca: le combinazioni poco note che evitano passaggi inutili

Quando si lavora sui testi, alcune combinazioni da tastiera fanno risparmiare più tempo di quanto sembri. Ctrl+F, o Cmd+F, apre la ricerca dentro un documento, una pagina web o un file PDF. Serve per trovare un nome, una cifra, una parola chiave. Invece di scorrere pagine su pagine, si arriva al punto in pochi secondi.

Per chi scrive molto, anche Ctrl+Backspace su Windows può cambiare il ritmo: cancella una parola intera alla volta, non una singola lettera. Su Mac si può ottenere un effetto simile con combinazioni legate al tasto Option, a seconda dell’applicazione. Nei testi lunghi, Ctrl+Freccia destra e Ctrl+Freccia sinistra spostano il cursore parola per parola; aggiungendo Shift, selezionano il testo. Sono piccole manovre, ma precise. E dopo un po’ diventano naturali.

Anche i file hanno le loro scorciatoie dimenticate. Su Windows, F2 rinomina un file selezionato senza aprire il menu con il tasto destro. Ctrl+Shift+N crea una nuova cartella in Esplora file; su macOS, nel Finder, il comando è Cmd+Shift+N. Chi lavora con molte cartelle — fatture, foto, documenti condivisi — lo sa bene: sono gesti ripetuti decine di volte al giorno. Togliere un passaggio, ogni volta, alla lunga conta.

Impararle senza fatica: scegliere solo le scorciatoie davvero utili

Il modo migliore per imparare le scorciatoie utili non è mandarne a memoria cinquanta tutte insieme. Meglio partire dai gesti che si ripetono più spesso. Se si aprono continuamente nuove schede, conviene imparare Ctrl+T o Cmd+T. Se si cercano parole in documenti lunghi, meglio cominciare da Ctrl+F o Cmd+F. Una scorciatoia alla settimana può bastare. Poi entra nelle abitudini.

Vale anche la pena distinguere tra comandi validi quasi ovunque e comandi legati a un solo programma. Le scorciatoie per copia, incolla, annulla, cerca e salva funzionano nella maggior parte dei casi, quindi rendono di più. Altre hanno senso solo in strumenti specifici: fogli di calcolo, programmi di montaggio, software di grafica. Non serve imparare tutto. Serve imparare quello che si usa davvero.

Un criterio semplice è guardare dove si perde tempo. Ogni volta che si ripete lo stesso gesto con il mouse — aprire una scheda, cercare un file, rinominare un documento, chiudere una finestra — potrebbe esserci una scorciatoia da tastiera più rapida. Basta provarla per qualche giorno. All’inizio sembra quasi un impiccio. Poi diventa memoria delle dita. Ed è lì che il tempo risparmiato si vede, senza cambiare strumenti e senza installare nulla.