Le prese vanno sostituite periodicamente o il loro sistema di sicurezza non serve

Il punto è proprio questo: una ciabatta può continuare a dare corrente a televisori, computer, router e piccoli elettrodomestici, ma non essere più in grado di difenderli dagli sbalzi di corrente. Gli esperti sentiti da Better Homes & Gardens lo spiegano senza troppi giri di parole: la protezione interna si consuma, spesso senza lasciare segnali evidenti.

Una normale multipresa elettrica distribuisce corrente. Un vero surge protector, invece, fa qualcosa in più: assorbe i picchi di tensione prima che arrivino agli apparecchi collegati. E lo fa in silenzio, ogni volta che la rete elettrica registra uno sbalzo. Jay Yglesias, responsabile del supporto prodotto di SupplyHouse, usa un paragone molto chiaro: “È un dispositivo sacrificale, un po’ come le pastiglie dei freni”. Ogni piccolo picco, anche quello che in casa nessuno nota, consuma un pezzo della sua capacità di protezione.

Dentro molti limitatori di sovratensione c’è il MOV, il varistore a ossido metallico. È il componente che devia la tensione in eccesso e impedisce che finisca su computer, tv o caricabatterie. Quando assorbe un picco, però, si scalda e subisce un danno minuscolo. Una volta non cambia molto. Due nemmeno. Ma dopo decine di episodi, magari nell’arco di anni, il dispositivo può smettere di proteggere. Eppure la corrente continua a passare. La ciabatta sembra viva, ma la parte più importante può essere già fuori uso.

La regola dei cinque anni e quando cambiarla subito

Secondo Joe Slom, direttore generale di Wolcott Services, azienda di Portland specializzata in impianti elettrici, idraulici e Hvac, una multipresa protetta andrebbe sostituita ogni cinque anni se non ci sono spie o indicatori chiari sullo stato della protezione. Non è una scadenza secca, come quella di un alimento o di un farmaco. Non arriva un giorno in cui il dispositivo “muore” all’improvviso. Più semplicemente, perde efficacia. E spesso ce ne si accorge solo quando il danno è già fatto.

Una multipresa protetta sotto la scrivania mentre si stacca una spina: un gesto che richiama il tema della sostituzione dopo anni d’uso.

Ci sono poi casi in cui non conviene aspettare. Dopo un fulmine caduto vicino a casa, un blackout, un forte sbalzo di rete o un guasto all’impianto, gli esperti consigliano di sostituire subito la multipresa. “Se c’è stato un evento elettrico importante, meglio sostituirla immediatamente”, ha spiegato Yglesias. Il ragionamento è semplice: una nuova unità costa molto meno di un computer danneggiato, di una console bruciata o della scheda elettronica di un frigorifero fuori uso.

Spie spente, odore di bruciato e ronzii: i segnali da non ignorare

Molte multiprese con protezione da sovratensione hanno una spia luminosa, verde o rossa, che indica se il sistema interno è ancora attivo. Se la luce verde non si accende più, o se compare una spia rossa, non è un dettaglio da sistemare dando un colpo alla plastica. Di solito significa che la protezione è compromessa. Alcuni modelli hanno una sola spia: anche lì, se resta spenta, è il caso di fermarsi e controllare.

Altri segnali sono ancora più chiari. Una multipresa calda al tatto, un ronzio continuo, corrente che va e viene, prese che funzionano a intermittenza, odore di bruciato o segni sulla scocca — plastica deformata, parti annerite, crepe — sono campanelli d’allarme. In questi casi, spiegano gli esperti, non bisogna ripararla alla buona né continuare a usarla “finché regge”. Va staccata e sostituita. Senza perdere tempo.

Certificazione UL 1449, joule e clamping voltage: come scegliere il ricambio giusto

Quando si compra una nuova multipresa protetta, il primo controllo riguarda la certificazione UL 1449, lo standard di sicurezza usato per verificare che il dispositivo sia stato testato contro le sovratensioni. Non tutte le ciabatte sono uguali. Alcune sono semplici prolunghe con più prese: utili, certo, ma incapaci di proteggere gli apparecchi dai picchi di tensione. Slom consiglia di scegliere marchi affidabili e di non puntare sempre sul prodotto più economico, soprattutto quando alla multipresa sono collegati dispositivi costosi.

Da guardare anche il valore in joule, che indica quanta energia il dispositivo può assorbire nel tempo. Più è alto, maggiore è la protezione complessiva, anche se il dato va sempre letto in base a ciò che si collega. Conta poi il clamping voltage, cioè la soglia alla quale il limitatore entra in azione: Yglesias indica come riferimento circa 330 volt, perché una soglia più bassa permette una risposta più rapida ai picchi.

Utili anche spie integrate, interruttori automatici, fusibili termici e filtri EMI/RFI per l’elettronica più sensibile. Per grandi elettrodomestici o abitazioni spesso esposte ai temporali, può avere senso valutare una protezione da sovratensione per tutta la casa, installata da un tecnico qualificato.