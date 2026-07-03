Le porte USB dietro la TV sono una miniera d'oro eppure le abbiamo sempre sottovalutate

Raffaele Moauro
Pubblicato il 3 lug 2026
Le porte USB dietro la TV sono una miniera d'oro eppure le abbiamo sempre sottovalutate

Le porte USB dietro la TV sono una piccola miniera d’oro che spesso resta lì, ignorata. Ormai sono presenti sulla maggior parte degli smart TV venduti in Italia e non servono solo a “fare numero” accanto agli ingressi HDMI: permettono di riprodurre contenuti, collegare accessori, alimentare piccoli dispositivi e perfino aggiornare il software del televisore.

Media player domestico: video, foto e musica da chiavette e dischi esterni

L’uso più semplice delle porte USB della TV è anche quello più comodo: trasformare il televisore in un media player domestico, senza decoder, box esterni o computer collegati. Si inserisce una chiavetta USB, un hard disk o un SSD esterno e, sui modelli più recenti, compare di solito una schermata da cui scegliere video, foto e musica. È il modo più rapido per rivedere le foto di un viaggio sullo schermo del salotto, ascoltare vecchi file audio o far partire un filmato di famiglia senza troppi passaggi.

Non sempre, però, fila tutto liscio. I televisori leggono in genere supporti in FAT32 o NTFS, mentre alcuni modelli più datati possono avere limiti sulla memoria, a volte intorno ai 32 GB. Contano anche i formati dei file: un video con un codec non supportato può comparire nell’elenco ma non avviarsi. In casi del genere, come ricordano spesso i manuali di Samsung, LG, Sony e altri produttori, la prima cosa da fare è controllare la lista dei formati compatibili, prima di pensare a un guasto.

Chiavetta USB inserita nella porta laterale di una smart TV, con SSD esterno e cavo su mobile in salotto

Le porte USB della smart TV possono servire per leggere file da chiavette, collegare dischi esterni e alimentare accessori.

Accessori e alimentazione: tastiere, mouse, gamepad e ricarica d’emergenza via USB

Quelle stesse prese possono tornare utili anche per collegare tastiere, mouse e gamepad, soprattutto quando si usano app come YouTube, Netflix, Prime Video o i browser integrati. Chi ha provato a scrivere una password lunga con il telecomando lo sa bene: dopo pochi minuti, una tastiera USB sembra una salvezza. Su molti smart TV il riconoscimento parte da solo; su altri, invece, bisogna entrare nelle impostazioni e avviare l’associazione del dispositivo. Alcuni tasti possono avere funzioni dedicate, dal volume al ritorno alla schermata precedente, fino alla scelta nei menu.

Cambia tutto in base alla marca e anche all’età del televisore. Poi c’è un uso meno raffinato, ma molto pratico: la ricarica d’emergenza via USB. Collegando uno smartphone, un controller o piccoli accessori, la TV può dare abbastanza energia per recuperare qualche punto di batteria. Non è una ricarica rapida, la potenza resta spesso bassa, ma in una stanza d’albergo o quando le prese sono tutte occupate può togliere d’impaccio.

Firmware e compatibilità: formati supportati, corrente e aggiornamenti sicuri

C’è poi un altro uso da non dimenticare: gli aggiornamenti firmware della TV via USB, ancora disponibili anche su modelli con Wi-Fi ed Ethernet. La procedura cambia da produttore a produttore, ma di solito funziona così: si scarica il file dal sito ufficiale, si estrae l’archivio, spesso in formato ZIP, e lo si copia su una chiavetta USB vuota o comunque pulita. Dal menu del televisore si entra nella sezione supporto o aggiornamento software e si segue la procedura indicata.

Qui, però, meglio non andare a tentativi. Un file sbagliato, una chiavetta tolta troppo presto o un’interruzione di corrente possono creare problemi seri. Attenzione anche alla corrente erogata dalla porta USB: molte prese arrivano a circa 500 mA, altre indicano valori più alti, per esempio 900 mA, utili con dischi esterni che chiedono più energia. Se l’unità non viene letta o si scollega da sola, il motivo potrebbe essere proprio questo. Alla fine, quelle prese nascoste sul retro della TV non sono un dettaglio: sono funzioni già pagate, spesso rimaste inutilizzate.

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