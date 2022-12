Le migliori alternative AirPods da regalare a Natale 2022

Sulla qualità hardware e sulla robustezza software di AirPods non c’è discussione. Tuttavia, questa qualità si riflette anche sul prezzo finale -non alla buona- dei prodotti audio di Cupertino, ma niente paura. La buona notizia è che esistono alternative a AirPods, AirPods Pro e AirPods Max ad una frazione del prezzo ufficiale e che non vi faranno rimpiangere gli omologhi con la mela. Ecco le migliori alternative AirPods da regalare (e regalarsi) a Natale 2022.

Alternative ad AirPods

Comandi touch, Cancellazione attiva del Rumore ambientale, scocca impermeabile e tutto il resto: queste feature oramai non si trovano più solo sugli auricolari Apple. Ecco dunque gli auricolari alternativi ad AirPods più interessanti delle festività natalizie.

Oppo Enco X

Gli auricolari wireless Enco X sono creati in collaborazione con il brand danese HiFi Dynaudio, con un lunga storia nel campo delle apparecchiature audio. Sono innovativi perché presentano un design a doppio driver coassiale che solitamente si trova solo nei dispositivi di altissima fascia. Sono resistenti all’acqua e – anche in questo caso – supportano la cancellazione del rumore e i comandi touch.

Oppo Enco Air W32

Con questo look che ricorda quello degli AirPods di prima e seconda generazione, gli Enco Air W32 puntano tutto sul driver dinamico composto in titanio da 12 millimetri e sulla tecnologia power booster per i bassi. L’autonomia – se si considera anche il case di ricarica – si spinge fino alle 24 ore di ascolto, che è davvero un risultato incredibile. Gli auricolari wireless in-ear di Oppo supportano poi la cancellazioen attiva del rumore e i comandi smart touch. Li acquisti su Amazon a soli 58€.

Huawei FreeBuds 4i

Sensori per il rilevamento di rumore ambientale, sistema a doppio microfono, tecnologia beamforming, tecnologia AI per la riduzione del rumore, 10 ore di autonomia, supporto alla ricarica rapida, driver dinamico da 10mm, sincronizzazione Bluetooth stabile e rapida. Che altro chiedere?

Nothing Ear (1)

Il look è bellissimo e davvero inconfondibile, ma gli auricolari wireless di Nothing hanno anche una scheda tecnica di assoluto spessore: driver dinamico da 11,6 millimetri, Bluetooth 5.2, riduzione attiva del rumore, autonomia di 34 ore (con custodia di ricarica), tecnologia Clear Voice, tre microfoni e resistenza ad acqua e sudore (certificazione IPX4).

Alternative a AirPods Pro

HUAWEI FreeBuds Pro

Cancellazione del rumore ottimizzata, voce cristallina durante le chiamate voce e connessione Dual Device per connetterti simultaneamente a due dispositivi e passare dall’uno all’altro con un tocco. Include un sistema a 3 microfoni per garantire che la voce si senta chiaramente. Hanno un suono Sorprendente ma le Huawei FreeBuds Pro costano la metà.

JBL LIVE PRO 2

Dotate di di driver dinamici da 11 mm, gli auricolari Bluetooth JBL LIVE PRO 2 TWS permettono di goderti musica, gaming e chiamate con un suono potente e cristallino. Includono cancellazione del rumore adattiva per eliminare le distrazioni, e ben 6 microfoni per chiamate e musica super nitide. E con Smart Ambient resti attento a ciò che ti circonda. Garantiscono fino a 40 ore di autonomia della batteria con ricarica wireless; con soli 15 minuti di ricarica rapida avrai altre 4 ore di ascolto.

Disponibili in 4 diversi colori, acquisti JBL LIVE PRO 2 a soli 149€.

Alternative a AirPods Max

Sony WH-1000XM4

Le AirPods Max di Apple siano cuffie over-ear Bluetooth di notevole fattura. Il loro problema è principalmente il prezzo, dato che – da listino – comportano una spesa di ben 629€. Un costo elevato (ma giustificato da una scheda tecnica di assoluto spessore) che tuttavia non incontra il favore degli utenti. E dunque, che si può fare? Beh, si punta su un prodotto simile, più economico ma comunque di qualità.

Le principali caratteristiche delle cuffie Sony WH-1000XM4: cancellazione attiva del rumore, supporto Hi-Res Audio, tecnologia DSEE Extreme, funzione Speak-to-Chat, spegnimento automatico quando non vengono indossate, possibilità di connessione in contemporanea a due dispositivi Bluetooth.

Bose 700

11 livelli di riduzione del rumore, suono realistico e coinvolgente, sistema di microfoni che si adatta agli ambienti rumorosi e ventosi, supporto ad Alexa e Google Assistant, autonomia di 20 ore e comandi touch. Ecco le Bose 700.

Beats Studio3 Wireless (-48%)

Compatibilità con iOS e Android, cancellazione attiva del rumore, calibrazione audio in tempo reale, autonomia di 22 ore, chip Apple W1, supporto alla tecnologia Fast Charge (10 minuti di ricarica per 3 ore di ascolto).

