Le cause più comuni sono quasi sempre le stesse: calore, impianto elettrico, uso per molte ore di fila, ambienti esterni non adatti e qualità dei componenti. Il problema riguarda chi sostituisce le vecchie lampadine a incandescenza con modelli a basso consumo, ma non solo. Può succedere anche con marchi conosciuti, se la lampadina finisce nel posto sbagliato o lavora in condizioni difficili.

Dire che le LED non scaldano è vero solo fino a un certo punto. Consumano meno delle vecchie lampadine e producono meno calore, certo. Ma dentro hanno diodi, driver e piccoli componenti elettronici che soffrono parecchio quando la temperatura sale. È qui che spesso cominciano i guai: lampade chiuse, plafoniere senza ricambio d’aria, tulipe strette. Il calore resta lì, intrappolato per ore, e la lampadina si rovina prima del tempo.

Un esempio molto comune è la cappa della cucina, sopra i fornelli. La lampadina resta accesa, ma intanto prende anche il calore dei vapori, delle pentole e del piano cottura. Nei negozi di bricolage capita spesso di sentire racconti del tipo: “Dopo due mesi era già fulminata”. Succede soprattutto con faretti e piccole lampade montate in punti caldi. Lo stesso rischio c’è vicino a radiatori, stufe, bocchette dell’aria calda o dentro controsoffitti poco arieggiati. Una LED da 5 watt può durare senza problemi in una lampada aperta; una più potente, chiusa in poco spazio, può invece cedere molto in fretta.

Impianti, sbalzi di tensione e luce residua: quando il problema è elettrico

A volte la colpa non è della lampadina, ma dell’impianto elettrico domestico. Collegamenti lenti, cavi vecchi, messa a terra assente o piccoli difetti nelle cassette di derivazione possono provocare sbalzi di tensione e microinterruzioni. La LED li sopporta per un po’, poi comincia a dare segnali: lampeggia, fa meno luce, infine si spegne. Solo a quel punto ci si accorge che il problema potrebbe essere nella linea.

Una lampadina LED viene svitata da una plafoniera: un gesto comune quando si guasta prima del previsto in casa.

In questi casi continuare a cambiare marca non serve a molto. Se più lampadine si bruciano nella stessa stanza o nello stesso portalampada, è meglio far controllare il punto luce da un elettricista qualificato. In alcune case possono essere utili scaricatori di sovratensione o regolatori, ma la scelta va fatta dopo una verifica, non a occhio.

C’è anche la questione della luce residua: quella debole luminosità che resta anche quando l’interruttore è spento. Può dipendere da interruttori luminosi, ritorni di corrente o cablaggi fatti male. Sembra poca cosa, ma vuol dire che la lampadina continua a ricevere una piccola alimentazione. E così la sua elettronica resta sotto stress anche quando dovrebbe essere spenta.

Uso prolungato ed esterni: scegliere la lampadina giusta per ogni ambiente

Non tutte le lampadine LED per uso domestico sono fatte per restare accese molte ore di seguito. Un modello normale può andare bene in camera, in corridoio o in bagno, dove la luce si accende e si spegne spesso. Diverso è il caso di uno studio, di un laboratorio in casa o di una lampada che resta accesa per 8-10 ore al giorno. Come ricordano anche rivenditori come Leroy Merlin, per questi usi conviene scegliere prodotti dichiarati per uso intensivo o professionale.

Non è solo una questione di prezzo o di etichetta. Cambiano la capacità di smaltire il calore, la qualità del driver, la resistenza dei materiali. Una lampadina economica montata in un locale dove resta accesa dalla mattina alla sera può arrivare presto al limite, anche se sulla scatola promette migliaia di ore.

Lo stesso vale per terrazzi, balconi, giardini, garage e ingressi esterni. Una lampadina da interno, se esposta a umidità, freddo, pioggia o condensa, difficilmente durerà a lungo. Per questi punti bisogna leggere bene l’etichetta e scegliere modelli adatti all’uso esterno, con una protezione adeguata contro acqua e polvere. Costano di più, spesso. Ma si cambiano meno.

Elettronica interna e qualità costruttiva: perché il prezzo conta

Quando una lampadina LED si brucia, non sempre il guasto riguarda i diodi che fanno luce. Molto spesso il punto debole è la piccola scheda elettronica interna: resistenze, condensatori e driver, cioè i componenti che trasformano la corrente di casa in alimentazione adatta ai LED. Se sono di scarsa qualità, basta poco: calore, tensione instabile, molte ore di accensione. E la lampadina cede prima del previsto.

È anche per questo che alcune confezioni promettono decine di migliaia di ore, ma poi, nella vita reale, la durata è molto più breve. Quel dato può riferirsi alla vita teorica dei diodi, non sempre a quella dell’intero prodotto. Nei modelli molto economici, soprattutto di marchi poco riconoscibili, il risparmio può voler dire materiali più fragili e controlli meno accurati.

Questo non significa che una lampadina costosa sia al sicuro da tutto. Anche un buon prodotto, se montato in una plafoniera chiusa, su un impianto instabile o all’esterno senza protezione, può guastarsi. La scelta più prudente è guardare insieme tre cose: qualità del prodotto, punto di installazione e stato dell’impianto elettrico. Perché la durata reale di una LED, in casa, dipende molto meno dallo slogan sulla scatola e molto di più da dove — e come — viene usata.