Le impostazioni della fotocamera dell'iPhone che andrebbero modificate per foto professionali

Scattare foto migliori con l’iPhone non dipende soltanto dalla qualità delle lenti: alcune regolazioni nascoste possono cambiare il modo di usare la fotocamera ogni giorno.

Il tasto Camera Control, introdotto con iPhone 16, offre più possibilità di quanto sembri a prima vista. Tra scatti involontari e controlli da personalizzare, basta poco per rendere l’esperienza più fluida. Alcune impostazioni della fotocamera meritano attenzione prima di iniziare a fotografare.

Cambiare l’app avviata ed evitare aperture accidentali

La prima cosa da sistemare è l’app che si apre quando si preme Camera Control. Il percorso è Impostazioni > Fotocamera > Camera Control. Di base resta selezionata l’app Fotocamera, ma Apple permette di assegnare al tasto anche altre applicazioni compatibili, se presenti sull’iPhone.

Gotechtor cita, tra gli esempi, Instagram, Code Scanner e Lente d’ingrandimento: scelte pratiche per chi crea contenuti social, fa scansioni rapide o usa spesso lo zoom per leggere meglio. C’è poi un’opzione da non trascurare: Richiedi schermo attivo. Serve a impedire che il comando parta quando il display è spento, riducendo le aperture accidentali in tasca o nella borsa.

In alternativa si può scegliere il doppio clic, così l’app si apre solo dopo due pressioni. Una piccola precauzione, certo. Ma nell’uso quotidiano può fare la differenza.

Scegliere solo i controlli fotografici che servono davvero

Il secondo passaggio riguarda i comandi che compaiono quando si sfiora o si scorre sul pulsante durante lo scatto. Attivando Regolazioni fotocamera, sempre dentro Camera Control, si può entrare in Personalizza e decidere quali controlli lasciare tra Zoom, Esposizione, Profondità, Fotocamere, Stili e Tono.

Tenerli tutti attivi non è sempre la soluzione migliore. Chi fotografa spesso persone, piatti o dettagli in città potrebbe usare quasi sempre solo Zoom ed Esposizione. Gli altri comandi, in quel caso, rischiano solo di rallentare i gesti.

Apple consente anche di cambiare l’ordine dei controlli: basta tenere premuto l’indicatore laterale e spostarlo dove si preferisce. Meno passaggi, meno distrazioni. Per scatti più puliti e costanti può tornare utile anche Blocca messa a fuoco ed esposizione, che mantiene fermi quei valori finché il dito resta a contatto con Camera Control.

Regolare sensibilità, pressione prolungata e Visual Intelligence

La regolazione più delicata si trova in Impostazioni > Accessibilità > Camera Control, dove si può decidere come deve rispondere il pulsante capacitivo. Da qui è possibile disattivare del tutto Camera Control, oppure modificare sensibilità e tempi di pressione. È una scelta utile per chi lo attiva senza volerlo, ma anche per chi fa fatica a far riconoscere tocchi leggeri e doppi clic.

Conviene fare qualche prova per pochi minuti, aprendo la fotocamera iPhone e ripetendo gli stessi gesti che si usano quando si scatta per strada, a tavola o in viaggio. C’è infine Visual Intelligence, la funzione che usa la fotocamera per riconoscere oggetti, testi o informazioni presenti nell’inquadratura.

Nelle impostazioni di Camera Control si può impostare anche l’avvio con pressione prolungata, separando così due usi dello stesso tasto: da una parte l’accesso rapido alla fotocamera preferita, dall’altra il riconoscimento visivo. Il risultato è un pulsante meno invadente, più prevedibile e più adatto al proprio modo di fotografare.