Le foto sull'iPhone hanno alcune funzionalità nascoste che non conosci

Come segnalato il 15 ottobre dal sito specializzato olandese iPhoned, non sono funzioni messe in vetrina. Anzi, rischiano di passare inosservate. Si trovano nei menu della libreria, dietro pochi tocchi, ma possono rendere più semplice archiviare, ritrovare e condividere le immagini. Soprattutto quando le foto sono tante: dopo un viaggio, una festa o una giornata di lavoro.

La prima funzione riguarda la sincronizzazione immediata su iCloud. Serve quando una foto appena scattata con iPhone deve comparire subito anche su iPad, Mac o sugli altri dispositivi collegati allo stesso account Apple. Di solito il telefono può rimandare il caricamento per risparmiare energia, specie se la batteria è bassa o la connessione non è delle migliori.

Con iOS 27, invece, si può dare la precedenza al trasferimento per la giornata in corso. Il percorso è questo: aprire Foto, entrare in Raccolte, toccare l’immagine del profilo in alto a destra e scegliere Sincronizza immediatamente. A quel punto compare l’opzione Oggi, che forza la sincronizzazione di foto e video fino a fine giornata. Poi l’iPhone torna da solo alle impostazioni precedenti. È una funzione pensata per situazioni molto pratiche: mandare in fretta scatti di lavoro, ritrovare sul Mac immagini appena fatte o mostrare su un altro schermo le foto delle vacanze. Pochi passaggi, ma abbastanza nascosti da sfuggire a molti.

Valutazioni a stelle: il modo più rapido per ritrovare gli scatti migliori

La seconda novità porta nella libreria Foto le valutazioni a stelle. Chi ha migliaia di immagini sul telefono lo sa: tra screenshot, doppioni, foto mosse e scatti riusciti, trovare quella giusta può diventare una piccola caccia al tesoro. Con iOS 27 si può assegnare a ogni foto un voto da una a cinque stelle, così da filtrare poi solo le immagini considerate migliori.

Uno smartphone mostra funzioni di gestione foto come selezione, valutazioni a stelle e sincronizzazione cloud, in un contesto da home office.

Anche qui, però, la funzione va prima attivata. Bisogna aprire Foto, andare su Raccolte, toccare l’immagine del profilo e abilitare Mostra controlli per valutazioni. Da quel momento, aprendo una foto, compare il pulsante per assegnare le stelle. In seguito, dalla libreria, si può usare il filtro della valutazione, accessibile dal comando con le tre linee, per vedere ad esempio soltanto le immagini con cinque stelle. Non serve essere fotografi. Basta voler mettere un po’ d’ordine nel rullino.

Mostra selezione: l’ultimo controllo prima di inviare o cancellare

La terza funzione si chiama Mostra selezione e riguarda un momento molto comune: scegliere più immagini da condividere, spostare o cancellare. Quando la selezione è lunga, perdere il conto degli scatti già spuntati è facile. Un dito troppo veloce, due foto quasi identiche, e ci si ritrova a inviare o eliminare anche qualcosa che non era previsto.

Con iOS 27, dopo aver aperto la libreria di Foto, basta toccare Seleziona in alto a destra, indicare le immagini desiderate e poi premere Mostra selezione nella parte bassa dello schermo. Si apre così una finestra separata con tutte le foto selezionate, raccolte in un unico spazio. È l’ultimo controllo prima di procedere. Utile quando si inviano album su WhatsApp, quando si cancellano decine di scatti simili o quando si prepara una cartella da condividere con familiari e colleghi. Una piccola protezione dagli errori. E, a volte, anche da qualche imbarazzo.

Batteria e dati mobili: cosa sapere prima di attivare le nuove funzioni

Le nuove opzioni dell’app Foto su iPhone hanno anche qualche effetto pratico, soprattutto la sincronizzazione immediata su iCloud. Apple, secondo quanto riportato da iPhoned, avvisa che questa modalità può consumare più batteria e usare una quantità maggiore di dati mobili, perché il caricamento di foto e video viene anticipato e messo in priorità.

Se si è sotto rete cellulare, magari con video in alta risoluzione, il consumo può crescere in fretta. Meglio quindi usare Sincronizza immediatamente quando serve davvero: prima di lavorare su un Mac, durante un trasferimento rapido o quando si vuole avere tutto disponibile su più dispositivi senza aspettare.

Le valutazioni a stelle e Mostra selezione, invece, non pesano in modo significativo sui consumi, ma richiedono un minimo di abitudine. Sono funzioni discrete, quasi nascoste. Però, una volta trovate, rendono l’app Foto di iOS 27 più comoda e meno caotica, soprattutto per chi usa l’iPhone come archivio principale della propria vita digitale.