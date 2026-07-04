Le Forze dell'ordine lanciano l'allarme: milioni di account sono stati compromessi

Le agenzie statunitensi FBI e CISA hanno aggiornato il proprio avvertimento su una campagna di phishing in corso contro gli utenti di applicazioni di messaggistica commerciali, in particolare Signal. Al centro degli attacchi non ci sono più soltanto i codici di conferma o i pin di sicurezza, ma le chiavi di ripristino dei backup: chi le condivide inconsapevolmente rischia di consegnare a un aggressore l’accesso a lungo termine al proprio account e alle conversazioni salvate.

Secondo le due agenzie, diversi gruppi collegati ai servizi di intelligence russi continuano a rivolgere gli attacchi verso persone di particolare interesse per lo spionaggio: rappresentanti governativi attuali ed ex, membri delle forze armate, politici, giornalisti e figure chiave in Ucraina. Le autorità precisano che a essere compromessi sono singoli account, non i servizi di messaggistica nel loro complesso né la crittografia end-to-end che li protegge.

Nuovo allarme dalle Forze dell’ordine

La tecnica utilizzata dagli attaccanti punta a farsi passare per il servizio clienti del fornitore, chiedendo alla vittima di condividere codici di conferma, pin o, appunto, la chiave di ripristino del backup. Una volta ottenuta quest’ultima, chi attacca può accedere alle conversazioni salvate e, in alcuni casi, prendere il controllo dell’account: secondo FBI e CISA, la chiave compromessa resta utilizzabile anche se la vittima crea successivamente un nuovo account con lo stesso numero di telefono.

Per evitare un ulteriore utilizzo di una chiave già compromessa, le autorità consigliano di generarne una nuova direttamente dalle impostazioni dell’app, un’operazione che rende automaticamente inutilizzabile quella precedente per i backup futuri, anche se non protegge retroattivamente le copie già scaricate da un eventuale aggressore. Su Signal l’operazione si effettua entrando nelle impostazioni, selezionando la voce dedicata ai backup e creando una nuova chiave di ripristino da salvare in un luogo sicuro.

Un punto su cui FBI e CISA insistono riguarda il riconoscimento dei tentativi di truffa: nessun servizio di assistenza legittimo utilizza indirizzi email non ufficiali, richiede codici di conferma direttamente in chat o invia link per la verifica o il ripristino di un account. Le campagne individuate finora hanno già permesso l’accesso non autorizzato a migliaia di account, con la possibilità per gli aggressori di leggere messaggi e contatti, scrivere a nome delle vittime e preparare ulteriori attacchi di phishing; tra i bersagli già colpiti figurano anche esponenti politici europei.