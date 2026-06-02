Le cuffie con filo sono tornate di moda: c'è un motivo per cui le stanno ricominciando a comprare

Negli ultimi anni il settore dell’audio mobile ha avuto un messaggio chiaro: il futuro è wireless. Le cuffie con filo sembravano destinate a scomparire, sostituite dagli auricolari TWS che occupano gli scaffali di qualsiasi negozio di elettronica in decine di varianti. Eppure qualcosa si sta muovendo in direzione contraria. Le cuffie con filo stanno tornando, e non per nostalgia o retromania: c’è una serie di ragioni pratiche che, valutate una per una, risultano difficili da ignorare. Chi le ha abbandonate anni fa per passare al wireless si sta accorgendo che in certi ambiti quella scelta è costata più di quanto sembrasse, non in denaro, ma in praticità quotidiana.

Il prezzo che non ha rivali

Il mercato degli auricolari wireless ha un problema strutturale: i modelli economici deludono, mentre quelli affidabili superano facilmente i 100 euro. Le cuffie con filo evitano completamente questo dilemma. Opzioni di marchio come gli EarPods di Apple raramente superano i 20-30 euro, mentre prodotti di buona qualità si trovano a partire da cifre ancora inferiori. La sorpresa sta nel fatto che il prezzo basso non implica automaticamente audio scadente. Un paio da 10 euro può offrire un’esperienza d’ascolto comparabile a quella di Galaxy Buds2 da 150 euro o AirPods Pro 2 da 249 euro per la musica di tutti i giorni. Senza cancellazione attiva del rumore né modalità trasparenza, ma con un rapporto qualità-prezzo che gli auricolari wireless di fascia media semplicemente non riescono a replicare.

Nessuna carica, nessun pairing fallito

Le cuffie con filo funzionano o non funzionano: non esiste la zona grigia del pairing fallito, del ritardo nella connessione o della disconnessione improvvisa nel momento sbagliato. Si inseriscono e iniziano a suonare. Un dettaglio che chi usa auricolari wireless ogni giorno conosce bene è il ciclo di manutenzione che si porta dietro: caricare gli auricolari, caricare la custodia, monitorare il livello della batteria, aspettarsi che dopo uno o due anni quell’autonomia sia già calata. Le cuffie con filo non hanno questo problema. Il cavo, che sembrava un difetto, risolve anche uno dei fastidi più classici degli auricolari TWS: quello dell’auricolare singolo che finisce sotto al divano e non si ritrova più. Disattivare il Bluetooth, inoltre, contribuisce a prolungare la durata della batteria dello smartphone.

Il microfono che batte l’intelligenza artificiale

Gli auricolari wireless investono in algoritmi di isolamento vocale, riduzione del rumore e soppressione del vento. Eppure le chiamate rimangono spesso il punto debole di molti modelli, anche di quelli costosi. Il microfono inline di un paio di cuffie con filo da pochi euro riesce spesso a fare meglio per una ragione molto semplice: si trova molto più vicino alla bocca e non risente delle interferenze Bluetooth. L’elaborazione digitale aggressiva dei modelli wireless può isolare il rumore di fondo, ma introduce artefatti e spesso suona innaturale all’interlocutore. Anche i pulsanti fisici sul cavo rappresentano un vantaggio: funzionano con precisione e non generano i tap accidentali che chi usa touch control conosce bene.

Jack 3,5mm o USB-C: la questione della compatibilità

Chi decide di tornare alle cuffie con filo si trova davanti a una scelta: connettore jack da 3,5mm o USB-C. Il jack è il più versatile: funziona con laptop, monitor, controller PS5, altoparlanti smart, microfoni USB e persino con i sistemi di intrattenimento degli aerei. L’USB-C è più comodo per gli smartphone moderni ma si limita a un numero inferiore di dispositivi. Per chi ha uno smartphone senza jack, un adattatore USB-C a 3,5mm costa pochi euro e risolve il problema senza impatti apprezzabili sulla qualità audio. Un ostacolo che sembrava insuperabile si riduce a una spesa minima.

Vale ancora la pena provarle?

L’industria ci ha convinto che le cuffie wireless siano l’evoluzione naturale, ma evoluzione non significa necessariamente miglioramento su tutti i fronti. Chi non ha bisogno della cancellazione attiva del rumore e non è disturbato dal cavo si ritrova con uno strumento affidabile, con buone prestazioni in chiamata, zero costi di ricarica e una spesa iniziale spesso dieci volte inferiore rispetto a un paio di earbuds wireless decenti. Prima di investire ancora una volta 100 o 200 euro in auricolari wireless, vale almeno la pena passare cinque minuti a valutare se la versione con filo non risponda meglio alla propria realtà d’uso quotidiana.