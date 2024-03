Le cuffie bluetooth Beats Solo3 sono SCONTATISSIME su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Beats by Dre è un marchio molto rinomato nel mondo dell’audio e oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera è presente uno sconto in formato XL del 40% sulle cuffie Beats Solo3 per un costo finale di 139€.

Offertissima: cuffie Beats al 40% di sconto

Le cuffie Bluetooth wireless Beats Solo3 offrono prestazioni audio di alta qualità unite alla comodità della connettività senza fili e alla cancellazione del rumore, garantendo un’esperienza di ascolto coinvolgente. Dotate del potente chip Apple W1 e della connettività Bluetooth di Classe 1, queste cuffie assicurano una connessione stabile e affidabile con dispositivi iOS e Android.

Con un’autonomia eccezionale che dura fino a 40 ore, le cuffie Beats Solo3 Wireless sono ideali per un uso quotidiano prolungato, permettendoti di goderti la tua musica preferita senza interruzioni.

Inoltre, grazie alla tecnologia Fast Fuel, con soli 5 minuti di ricarica puoi ottenere fino a 3 ore di ascolto aggiuntive, garantendo che tu non debba mai rinunciare alla musica anche quando sei di fretta.

Progettate per garantire il massimo comfort durante tutto il giorno, le cuffie sono regolabili e dotate di padiglioni morbidi e confortevoli, consentendoti di indossarle senza affaticamento anche per lunghe sessioni di ascolto. Le linee essenziali e la costruzione resistente rendono le cuffie Beats Solo3 ideali per un uso quotidiano, mentre la loro capacità di piegarsi le rende facili da trasportare ovunque tu vada, garantendo che la tua musica preferita ti segua ovunque.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto mega del 40% sulle cuffie Beats Solo3 che vengono vendute ad un costo totale e finale di 139€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.