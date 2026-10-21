Chiamate fraudolente, i numeri con 040 sono da bloccare per motivi di sicurezza

Scorrendo le segnalazioni più recenti, salta subito all’occhio una cosa: tornano sempre le stesse famiglie di numeri, con le ultime cifre cambiate di volta in volta. La sequenza 040855 è tra quelle citate più spesso. Tra i numeri indicati compaiono 040855984449, 040855988104, 04085598768, 04085598654, 040855997158 e 04085599401. Cambia il finale, non cambia il copione.

Un altro gruppo riguarda i numeri che iniziano con 0402999. Secondo gli utenti, sarebbero legati a chiamate registrate o a operatori che parlano di impianti fotovoltaici, assicurazioni o servizi per la cura. Tra le numerazioni segnalate ci sono 040299961710, 040299961712, 040299961730, 040299961759 e 040299961786. In alcuni casi, richiamando, parte il messaggio “numero non assegnato”. Un dettaglio che fa pensare allo spoofing telefonico, cioè all’uso di numeri falsificati.

C’è poi il blocco 04075674, collegato soprattutto a presunti consulenti dell’energia. Numeri come 040756748517, 040756748519, 040756748243 e 040756748278 vengono descritti come insistenti. Gli operatori, raccontano gli utenti, conoscerebbero già nome e indirizzo della persona chiamata. “Sapevano tutto, tranne il codice del contatore”, ha scritto un utente in una segnalazione. Ed è proprio lì che spesso arriva la richiesta più delicata.

Contratti luce, Pflege e finti abbonamenti: le esche più usate

La storia più frequente resta quella del contratto luce in scadenza o della tariffa più conveniente da attivare subito. L’operatore si presenta come intermediario, servizio comunale o consulente energetico. Poi chiede il numero del contatore, la MaLo-ID — il codice usato nel mercato elettrico tedesco — oppure, nei casi più gravi, l’IBAN. La promessa è semplice: “Le facciamo risparmiare”. Il rischio, però, è ritrovarsi con un cambio fornitore mai richiesto.

Una chiamata in arrivo sullo smartphone in un contesto domestico, simbolo delle truffe telefoniche e dei numeri da bloccare.

Accanto all’energia, negli ultimi mesi sono aumentate le telefonate legate alla Pflegeversicherung, l’assicurazione tedesca per l’assistenza a lungo termine. Alcuni numeri, tra cui 040234624520, 040655801583 e 040299961701, vengono associati a finte indagini sulla cura domiciliare, alla vendita di “Pflegebox” o a pacchetti per persone con grado di assistenza riconosciuto. Si parte con una domanda apparentemente innocua, poi arriva la proposta commerciale. E solo a quel punto, spesso, chi risponde capisce dove la chiamata voleva andare a parare.

Resiste anche la vecchia esca del Lotto o del concorso mai disdetto. Numerazioni come 040855983150, 040855983469, 040855997156 e simili sarebbero state usate per sostenere che un abbonamento stia per diventare a pagamento, oppure che una vincita possa essere accreditata solo dopo la conferma dei dati bancari. In altri casi spunta una presunta “centrale disdette”, che offre di cancellare contratti mai firmati. Poche frasi, tono urgente, pressione alta: il metodo è quello.

Non tutte le chiamate sono truffe: tel.io, Techniker-Krankenkasse e ricerche di mercato

Non tutte le chiamate con prefisso 040, però, vanno messe nello stesso sacco. Tra i numeri citati c’è, per esempio, 040696351545, collegato al servizio tel.io. In questo caso, secondo le informazioni disponibili, la chiamata può arrivare da un istituto penitenziario tedesco. Un dettaglio importante: bloccare in blocco tutto il prefisso di Amburgo può voler dire perdere comunicazioni vere.

Diverso anche il caso dei numeri che iniziano con 04046066, attribuiti alla Techniker-Krankenkasse, una delle principali casse malattia tedesche. Secondo quanto indicato, si tratta di chiamate riconducibili a un soggetto legittimo. Resta comunque valida la regola di sempre: se vengono chiesti dati sensibili, meglio chiudere e richiamare il numero ufficiale trovato sul sito dell’ente.

Ci sono poi chiamate fastidiose, ma non per forza truffaldine. I numeri 040853753399 e 040853753599, ad esempio, vengono ricondotti a società di ricerche di mercato che seguono regole di settore. In questi casi si può chiedere subito di non essere più contattati. “Mi cancellate dalla lista, per favore”: basta dirlo chiaramente, senza aggiungere altri dati.

Come bloccare le chiamate su Android, iPhone, Fritzbox e rete fissa

Per difendersi, il consiglio degli esperti è di non bloccare tutto il prefisso 040. È quello di una grande area urbana e comprende uffici, aziende, ospedali e servizi reali. Meglio intervenire sulle sequenze ricorrenti, come 040855, 0402999 o 04075674, quando il telefono o il gestore lo permettono. Su Android, molte app telefono consentono di bloccare singoli numeri e, con app dedicate, anche gruppi o inizi di numerazione.

Su iPhone la gestione è più rigida. Dalla lista delle chiamate si può toccare il numero, aprire le informazioni e scegliere “blocca contatto”. Di norma, però, bisogna farlo numero per numero. Non è il massimo quando i call center cambiano solo le ultime cifre, ma funziona se le telefonate arrivano sempre dagli stessi contatti.

Chi usa una Fritzbox può impostare il filtro dal pannello del router, inserendo in blacklist numeri singoli o blocchi di numerazione. Anche diversi operatori di rete fissa, tra cui la Telekom in Germania, offrono un centro telefonico online per bloccare le chiamate indesiderate. La regola, comunque, non cambia: mai comunicare IBAN, dati del contatore, codici cliente o conferme vocali durante una chiamata inattesa. Meglio chiudere, controllare e richiamare solo attraverso canali ufficiali.