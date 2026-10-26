Le banche mettono in guardia contro una nuova truffa: "Se vi chiedono di digitare questo codice, riagganciate"

L’allarme è arrivato nelle ultime ore tramite le notifiche di sicurezza dell’app, inviate ai clienti che hanno attivato il servizio. Il messaggio non lascia spazio a dubbi: “Se ti chiedono di digitare *21, riaggancia. È l’ultimo trucco dei truffatori. Se qualcuno ti chiama e ti chiede di comporre *21 seguito da un numero di telefono, non farlo”. Openbank si muove così sulla stessa linea di altri istituti di credito, sempre più alle prese con frodi che non passano più solo da email fasulle o sms con link sospetti.

Ora i criminali usano anche comandi già presenti nei servizi telefonici, facili da attivare e spesso poco conosciuti. Basta una chiamata credibile, magari da un falso operatore bancario, e pochi secondi per mettere la vittima nei guai. Secondo quanto riportato da Xataka Móvil, la campagna punta proprio a fermare un raggiro che gioca sulla scarsa familiarità degli utenti con i codici di rete: non servono app da scaricare né password da consegnare, basta seguire un’istruzione al telefono.

Cosa succede se si digita *21 seguito da un numero

Il codice *21 non è una sequenza qualunque. Sui telefoni mobili serve ad attivare la deviazione incondizionata delle chiamate verso un altro numero. In pratica, se una persona compone *21 seguito da un recapito e avvia la chiamata, tutte le telefonate in entrata possono essere inoltrate a quel numero, senza che il cellulare del titolare squilli.

Una chiamata sospetta sullo smartphone: il contesto domestico richiama il rischio di truffe telefoniche e bancarie legate al codice *21.

È qui che entra in gioco la truffa. Il criminale convince la vittima a digitare la sequenza usando una scusa urgente: una verifica di sicurezza, un problema sul conto, un presunto blocco della carta. Una volta attivata la deviazione, le chiamate dirette alla vittima possono finire sul telefono del truffatore.

Il rischio, per le operazioni bancarie, è reale: alcune procedure prevedono ancora telefonate di conferma o contatti da parte di operatori e servizi antifrode. Se il numero è deviato, il cliente può non accorgersi subito di non ricevere più chiamate. Nel frattempo chi ha ottenuto la deviazione può provare altri passaggi, approfittando del tempo guadagnato e della confusione.

Come controllare il telefono e disattivare le deviazioni

Chi teme di aver seguito le istruzioni di un finto operatore, o vuole controllare il cellulare di un familiare, può verificare la presenza di una deviazione di chiamata direttamente dal telefono. Il codice da digitare è *#21#, seguito dal tasto di chiamata: così il dispositivo mostra lo stato delle eventuali deviazioni attive sulla linea.

Per disattivarle tutte, invece, il comando è ##002#, sempre seguito dal tasto di chiamata. È una procedura usata dagli operatori telefonici per cancellare gli inoltri impostati sulla linea, compresi quelli attivati senza rendersi conto delle conseguenze. Richiede meno di un minuto. Resta poi la regola più semplice, e spesso la più efficace: una banca non dovrebbe chiedere a un cliente di digitare codici tecnici come *21, comunicare password, fornire codici ricevuti via sms o confermare operazioni durante una chiamata inattesa. In caso di dubbio, meglio chiudere e richiamare il numero ufficiale della banca, quello presente nell’app, sul sito o sul retro della carta. Non quello suggerito da chi è al telefono.

Perché il cellulare è il punto debole delle frodi bancarie

Il caso del codice *21 mostra quanto lo smartphone sia diventato centrale nelle frodi bancarie. Sul telefono arrivano notifiche dell’app, codici di autenticazione, chiamate di controllo, messaggi dell’operatore e avvisi della banca. Tutto concentrato in un unico dispositivo, che diventa così un bersaglio ideale per i truffatori.

Negli ultimi anni gli istituti hanno rafforzato le protezioni, con conferme via app, controlli biometrici e avvisi in tempo reale. Ma il punto fragile resta spesso la persona: una chiamata ricevuta mentre si lavora, una voce sicura dall’altra parte, la paura di perdere soldi. “Faccia subito questa operazione”, dicono. Ed è proprio la fretta il campanello d’allarme.

L’avvertimento di Openbank va quindi oltre il singolo caso: molte truffe non hanno bisogno di tecnologie complicate, ma di funzioni comuni del telefono e di una storia credibile. Per questo, davanti a richieste insolite, la risposta migliore resta la più semplice: riagganciare, controllare dai canali ufficiali e non digitare codici suggeriti da sconosciuti. Anche quando sembrano sapere molte cose.