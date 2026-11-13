Le aziende che ti pagano per fare video mentre pulisci casa o lavori: così addestrano l'Ai

L’obiettivo non sono i social, né un lavoro da creator. Quelle riprese servono alle aziende per raccogliere dati con cui addestrare intelligenza artificiale e robot domestici. I compensi dichiarati, in alcuni casi, arrivano a 20 dollari l’ora. Si filma in prima persona, spesso con uno smartphone o una videocamera indossabile, per mostrare alle macchine oggetti, gesti e azioni della vita reale.

Per una persona prendere una spugna, aprire un cassetto o sistemare una maglietta sono gesti normali, quasi automatici. Per un robot, invece, sono operazioni complicate: deve riconoscere gli oggetti, capire le distanze, coordinare i movimenti. Ed è qui che entrano in gioco i video in prima persona. Mostrano alle macchine come ci si muove davvero dentro una casa, tra luci diverse, oggetti fuori posto, mani in movimento e piccoli imprevisti.

Le aziende che lavorano su AI applicata alla robotica hanno bisogno di migliaia di esempi concreti. Le immagini perfette da laboratorio non bastano. Servono cucine vere, armadi pieni, tavoli in disordine, utensili usati ogni giorno. Così anche lavare i piatti o riordinare una dispensa può diventare un dato. E quel dato può essere pagato, se il video segue le istruzioni e supera i controlli di qualità.

Da Vimo a EgoVista: chi paga e quanto promette

Tra i servizi che propongono questo tipo di collaborazione c’è Vimo, disponibile sul sito joinvimo.com. La piattaforma dichiara di operare in oltre 100 Paesi e indica compensi indicativi tra 5 e 20 dollari l’ora. Le cifre cambiano in base all’attività: preparare una cena può valere, secondo gli esempi pubblicati, tra 12 e 18 dollari l’ora; piegare il bucato tra 8 e 12; montare un mobile tra 14 e 20. Per candidarsi vengono richiesti alcuni dati personali, il modello dello smartphone e la località di residenza.

Una persona registra la preparazione del cibo in cucina con una camera indossabile, esempio di video domestici usati per addestrare l’AI.

C’è poi EgoVista, che raccoglie video di attività quotidiane per lo sviluppo di robot e sistemi di intelligenza artificiale. Le missioni possono riguardare la casa, il giardinaggio, piccoli lavori manuali o attività professionali. Chi si iscrive vede i progetti disponibili nel proprio Paese e sceglie se accettarli. Il compenso, spiega la piattaforma, viene indicato prima della missione. I video sono controllati in genere entro sette giorni; quelli non approvati non vengono pagati. EgoVista dichiara anche di rispettare la normativa europea sulla protezione dei dati, con sfocatura dei volti prima delle lavorazioni esterne.

Nel settore compaiono anche TaskCapture e Visym Labs. TaskCapture parla di compensi tra 5 e 15 dollari per ogni ora di video approvata, con pagamento tramite Wise, e include anche registrazioni di attività lavorative o sessioni di gioco. Visym Labs, attraverso l’app Visym Collector, organizza invece campagne di raccolta dati con pagamento per singolo video accettato, tramite Wise o Payoneer. In passato ha indicato anche campagne rivolte a residenti in Italia, ma senza una tariffa unica valida per tutti i progetti.

Quanto si incassa davvero: non tutto il tempo viene pagato

I compensi pubblicizzati non sono uno stipendio fisso. Il punto è semplice: si viene pagati solo se c’è una missione disponibile, se il video rispetta le istruzioni e se il materiale viene approvato dopo il controllo. Una ripresa mossa, incompleta o diversa da quanto richiesto può essere scartata. E quel tempo, spesso, resta a carico del collaboratore.

Anche la cifra oraria va letta con attenzione. Un progetto può indicare 10 dollari l’ora, ma preparare la registrazione, caricare i file e magari rifare una ripresa può richiedere più tempo dell’ora effettivamente pagata. I pagamenti, inoltre, sono spesso in dollari: conversioni, commissioni e aspetti fiscali dipendono dalla posizione del singolo collaboratore. “Prima di accettare, bisogna capire cosa viene pagato davvero”, è il consiglio che ricorre tra chi lavora nella raccolta dati. Non il tempo passato davanti al telefono, ma il materiale utilizzabile.

Un caso citato spesso online è quello di OpenTrain AI, che aveva pubblicato un’offerta da 5 dollari l’ora per registrare attività domestiche con uno smartphone fissato a un supporto da testa. Il progetto, però, era riservato ai residenti negli Stati Uniti e prevedeva un impegno pesante: almeno cinque ore al giorno, sei giorni a settimana, per quattro settimane. Più un esempio da osservare con attenzione che un’occasione aperta a tutti.

Privacy, condizioni e truffe: le verifiche prima di candidarsi

Prima di iscriversi a una piattaforma che paga per video domestici, il nodo più delicato è la privacy. Le riprese possono mostrare stanze, documenti, fotografie, oggetti personali e altre persone. Se compaiono familiari, coinquilini o colleghi, servono autorizzazioni chiare. E bisogna leggere bene come i filmati saranno conservati, per quanto tempo, per quali scopi e quali diritti vengono ceduti all’azienda.

Attenzione anche alle false offerte. Una piattaforma seria non dovrebbe chiedere denaro per sbloccare incarichi, ricevere attrezzature o ottenere i pagamenti. Meglio controllare il sito ufficiale, le condizioni contrattuali, i canali di assistenza e le modalità di pagamento. Per chi cerca una piccola entrata extra, la raccolta di video per addestrare l’AI può essere una possibilità reale, ma non automatica. Servono tempo, precisione e rispetto delle regole. E soprattutto la consapevolezza che, dentro quelle immagini, finisce un pezzo della propria vita quotidiana.