Le App che ti sbloccano funzioni assurde sullo smartphone: devi usarle subito

Servono a cambiare interfaccia, notifiche, fotocamera e automatismi di tutti i giorni, andando oltre le impostazioni classiche di One UI. Sono strumenti pensati per chi vuole adattare lo smartphone al proprio modo di usarlo, senza procedure complicate e senza modifiche non ufficiali.

Tra le app meno note dell’universo Samsung, Good Lock è quella che più somiglia a una piccola regia del telefono. Non sempre si trova già installata e molti utenti la scoprono solo cercandola nel Galaxy Store. Una volta aperta, però, mette davanti una serie di moduli per cambiare in modo più profondo One UI, l’interfaccia degli smartphone Galaxy.

Con Good Lock si possono ritoccare parti che nelle impostazioni normali restano spesso intoccabili: schermata di blocco, pannello delle notifiche, barra di navigazione, menu delle app recenti. Funziona a moduli separati, da scaricare uno alla volta. Può sembrare un passaggio un po’ macchinoso, ma ha un vantaggio: si installa solo quello che serve davvero.

Tra i moduli più usati c’è LockStar, che permette di spostare orologio, notifiche e scorciatoie nella schermata di blocco. Home Up, invece, agisce sul launcher: griglia delle icone, cartelle, animazioni, disposizione delle app recenti. Chi usa spesso il telefono con una mano può trovare utili anche regolazioni minori. Non fanno rumore, ma alla lunga cambiano il modo in cui si usa lo smartphone.

Routine e automazioni, quando il Galaxy si adatta alle abitudini

Accanto a Good Lock, Samsung propone da tempo Modalità e Routine, una funzione già presente nelle impostazioni di molti Galaxy recenti. L’idea è semplice: il telefono compie alcune azioni da solo quando si verificano certe condizioni. Può essere un orario, l’arrivo in un luogo, l’apertura di un’app o il collegamento a una rete Wi-Fi.

Uno smartphone con pannelli di impostazioni e toggle che richiamano le app Samsung per funzioni avanzate e personalizzazione.

Un esempio pratico: alle 23 lo smartphone può attivare la modalità Non disturbare, abbassare la luminosità e spegnere l’always-on display. Al mattino, magari alle 7.30, può riattivare suoneria e connessione dati. In ufficio, riconoscendo la rete aziendale, può passare alla vibrazione. Non serve saper programmare. Bastano pochi minuti nelle impostazioni.

Samsung ha reso queste automazioni su Galaxy via via più semplici da usare, con schermate guidate e suggerimenti già pronti. L’utente crea una routine del tipo “se succede questo, fai quello”, scegliendo tra molte condizioni e azioni. C’è chi le usa per risparmiare batteria, chi per la guida, chi per separare lavoro e tempo libero. E spesso, dopo la prima, ne arrivano altre. Quasi senza pensarci.

Fotocamera, multitasking e notifiche: i moduli che fanno la differenza

Il valore delle app Samsung avanzate si vede soprattutto nei moduli dedicati a fotocamera, multitasking e notifiche. Per le foto c’è Camera Assistant, disponibile su diversi modelli compatibili. Permette di regolare il comportamento dell’otturatore, il cambio automatico degli obiettivi, l’HDR e la velocità di scatto. Non trasforma il telefono in una macchina professionale, ma dà più controllo a chi vuole intervenire su qualche dettaglio.

Sul fronte produttività, moduli come MultiStar puntano sul multitasking: finestre gestite in modo più libero, schermo diviso più comodo, opzioni pensate anche per i pieghevoli come Galaxy Z Fold e Z Flip. Sono funzioni utili soprattutto a chi lavora spesso dallo smartphone, passando da mail a documenti, da browser ad app di messaggistica. In quei momenti, anche due tocchi in meno fanno comodo.

Per le notifiche, NotiStar consente di consultare una cronologia più completa degli avvisi ricevuti. Utile quando una notifica sparisce troppo in fretta o viene cancellata per errore. Altri moduli cambiano invece l’aspetto del pannello rapido e delle icone di stato. Il risultato è un telefono meno uguale agli altri, più vicino alle abitudini di chi lo usa. Senza stravolgerlo.

Compatibilità, download e limiti: cosa controllare prima di installarle

Prima di scaricare Good Lock, Camera Assistant o gli altri moduli Samsung, conviene controllare compatibilità e disponibilità. Di solito queste app si trovano nel Galaxy Store, non sempre su Google Play. Alcune funzioni dipendono dal modello, dalla versione di One UI e dal Paese in cui il dispositivo è registrato. Un Galaxy recente di fascia alta, in genere, offre più opzioni rispetto a un modello più vecchio o economico.

Samsung aggiorna spesso questi strumenti insieme alle nuove versioni del sistema, ma non tutte le funzioni arrivano su ogni smartphone. A volte il modulo compare nello store, ma con impostazioni ridotte. Altre volte non si vede proprio. Se manca qualcosa, quindi, la spiegazione più probabile non è un errore dell’utente: è un limite di compatibilità.

C’è infine un aspetto pratico. Molte di queste funzioni nascoste Samsung sono pensate per chi ha voglia di provare. Non richiedono competenze tecniche, ma se si attivano troppe modifiche insieme l’interfaccia può diventare più complicata. Meglio procedere con calma, un modulo alla volta, e tornare indietro se qualcosa non convince. È il modo più semplice per capire se queste app siano davvero utili o solo curiose. Per molti utenti Galaxy, la risposta arriva dopo pochi giorni d’uso.