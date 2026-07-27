Le 3 serie rivoluzionarie che puoi finalmente guardare su Netflix

Dal caso politico di House of Cards alla forza visiva di Arcane, passando per Adolescence, Ripley e Blue Eye Samurai, il catalogo degli originali resta uno dei luoghi dove la tv contemporanea prova, rischia, a volte sbaglia. Ma quando trova il tono giusto, lascia il segno.

Nel catalogo Netflix Originals, ormai enorme e non sempre uniforme, alcune produzioni sono diventate più di semplici titoli da vedere in piattaforma. Sono diventate riferimenti per tutta l’industria televisiva. House of Cards, Adolescence, Ripley, Blue Eye Samurai e Arcane appartengono a momenti diversi della storia di Netflix, ma raccontano la stessa ambizione: fare dello streaming non una copia della tv tradizionale, bensì un terreno con regole proprie.

Il filo comune è un’identità forte, riconoscibile. Una serie politica pubblicata tutta in una volta. Un thriller girato come un unico respiro. Un noir in bianco e nero. Una storia di vendetta animata con tecniche miste. Un adattamento da videogioco costruito con mezzi da grande produzione. Il successo non è sempre arrivato subito. In certi casi è cresciuto piano, con il passaparola, le discussioni online, le visioni notturne, un episodio dopo l’altro. Una pratica che Netflix ha trasformato in abitudine domestica.

Da House of Cards ad Adolescence: binge-watching, piano sequenza e prestigio televisivo

Quando House of Cards arrivò su Netflix nel 2013, con Kevin Spacey nel ruolo di Frank Underwood e Robin Wright in quello di Claire, il segnale fu netto: anche una piattaforma digitale poteva sfidare i grandi network e la cable tv americana. La serie, ambientata nei corridoi del potere di Washington, raccontava ambizione, ricatti e calcolo politico con una freddezza quasi da palcoscenico. Ma la vera scossa fu nel modo di distribuirla: un’intera stagione disponibile nello stesso giorno, senza l’attesa dell’episodio settimanale.

Uno spettatore in salotto davanti a un catalogo streaming: visione e appunti per analizzare le serie che hanno cambiato la TV.

Da lì il binge-watching uscì dalla nicchia e diventò un modello. House of Cards raccolse molte candidature agli Emmy Awards e aprì una strada poi seguita da altri, da Amazon a Hulu, fino alle piattaforme arrivate più tardi. In quel momento, agli occhi di molti, Netflix smise di essere soltanto un servizio dove recuperare film e serie. Diventò un produttore con una voce propria.

Su un altro fronte si muove Adolescence, thriller psicologico britannico costruito attorno all’arresto di Jamie Miller, interpretato da Owen Cooper, sospettato dell’omicidio di una compagna di scuola. La serie segue anche il padre Eddie, interpretato da Stephen Graham, e una famiglia travolta dall’indagine, ma anche dallo sguardo del quartiere: i sospetti, le mezze frasi, le porte socchiuse, le parole sussurrate davanti alle case. Qui la scelta tecnica pesa quanto la trama. I quattro episodi sono pensati come lunghi piani sequenza, che stringono il tempo del racconto e mettono lo spettatore dentro la tensione, senza pause comode. Respiro corto. Nessuna via d’uscita.

Ripley, Blue Eye Samurai e Arcane: quando stile visivo e animazione diventano evento

Con Ripley, Netflix è tornata al romanzo di Patricia Highsmith scegliendo un passo lento, controllato, molto distante dalla luce brillante del film del 1999 con Matt Damon. La serie segue Tom Ripley, interpretato da Andrew Scott, mandato in Italia per convincere il ricco Dickie Greenleaf a tornare negli Stati Uniti. Ma davanti a una vita che non è la sua, l’incarico diventa desiderio. Poi ossessione. Il bianco e nero non è un semplice ornamento: costruisce un mondo di scale, ombre, stanze vuote e silenzi, dove la menzogna sembra avere una forma precisa.

Blue Eye Samurai punta invece sull’incontro tra stili diversi. Ambientata nel Giappone del periodo Edo, racconta il viaggio di Mizu, spadaccina di origini miste, costretta a nascondere identità e genere in una società chiusa e ostile agli stranieri. La vendetta, motore classico della storia, diventa anche un racconto sull’esclusione. La serie ha attirato attenzione per l’uso di animazione CG, texture dipinte a mano e luci ispirate al tratto del pennello: un impasto visivo che dà alle scene d’azione un peso fisico, quasi artigianale.

Poi c’è Arcane, legata all’universo di League of Legends, ma capace di arrivare anche a chi non ha mai avviato una partita. Al centro ci sono le sorelle Vi e Powder/Jinx, divise dalle tensioni tra la città alta di Piltover e i sotterranei di Zaun. Secondo stime riportate dalla stampa specializzata, produzione e promozione hanno richiesto un investimento molto alto, nell’ordine di centinaia di milioni di dollari. Il risultato ha fissato un nuovo standard per l’animazione seriale e nel 2022 ha conquistato l’Emmy come miglior programma animato.

Perché gli originali Netflix restano un laboratorio decisivo per la serialità contemporanea

Il punto, oggi, non è dire che ogni Netflix Original sia destinato a cambiare il linguaggio della tv. Il catalogo è vastissimo, spesso affollato, e molte produzioni passano senza lasciare traccia. Eppure proprio questa quantità consente alla piattaforma di tentare strade diverse: formati brevi, stagioni compatte, adattamenti letterari, serie tratte da videogiochi, animazione adulta, thriller girati con soluzioni tecniche poco comuni.

Da Black Mirror a Stranger Things, altri titoli hanno contribuito a definire l’immaginario Netflix. Ma le cinque serie citate mostrano bene un percorso: la piattaforma ha spinto la tv verso una visione più libera, poi ha cercato prestigio, infine ha puntato su forme visive subito riconoscibili. Non è solo una questione di algoritmo o di consigli in homepage. Quando funziona, una serie resta perché trova una forma adatta al suo tempo. E queste, ciascuna a modo suo, l’hanno trovata.