Le 2 piattaforme di Streaming più amate si fondono: cosa cambia per gli utenti e quanto ci costerà

Due tra le piattaforme di streaming più conosciute stanno per finire sotto lo stesso tetto, con conseguenze importanti per cataloghi, abbonamenti e prezzi.

La fusione coinvolge Paramount+ e HBO Max e nasce da un’operazione miliardaria che ridisegna gli equilibri dell’intrattenimento. Per gli utenti, però, il passaggio verso un’unica piattaforma sarà graduale. E il punto più delicato resta ancora quello del costo finale.

Fusione da 110 miliardi: nasce la nuova Skydance

La nuova società si chiamerà Skydance e nasce dall’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. Dentro ci finiscono alcuni dei nomi più forti di Hollywood e della tv americana. Nel comunicato diffuso martedì, il gruppo ha parlato di una fusione da 110 miliardi di dollari e ha spiegato di aver ottenuto il via libera unanime delle autorità della concorrenza in quasi 70 giurisdizioni nel mondo.

Non un dettaglio, visto che a luglio l’operazione era stata contestata da una coalizione di 12 Stati americani per possibili problemi legati all’antitrust. Nel nuovo gruppo entrano due grandi studi cinematografici, reti via cavo e canali informativi come CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports, MTV, HBO, HGTV, Comedy Central, Cartoon Network e Nickelodeon. Poi c’è la parte che interessa di più agli utenti: lo streaming.

Secondo Skydance, le piattaforme coinvolte contano insieme oltre 200 milioni di abbonati nel mondo. “I consumatori possono aspettarsi maggiore innovazione da una società costruita con la tecnologia al centro”, ha spiegato l’azienda, parlando di miglioramenti per i prodotti direct-to-consumer.

Paramount+ e HBO Max verso un’unica app, ma non subito

Il punto vero, per chi paga un abbonamento ogni mese, riguarda il futuro di Paramount+, HBO Max e Discovery+. Skydance ha confermato che i servizi saranno “unificati in un’unica piattaforma nel tempo”. Una data, però, non c’è. David Ellison, amministratore delegato della società, lo ha detto chiaramente durante un incontro con la stampa: “ci vorrà un periodo di tempo”. In altre parole, la fusione tra app, cataloghi e offerte non sarà immediata.

Prima arriveranno i bundle, cioè pacchetti combinati per portare gli utenti, passo dopo passo, verso il nuovo servizio. È una strada già battuta nello streaming americano: si comincia con offerte incrociate, si provano prezzi e interfacce, poi si passa all’unione vera e propria.

Per ora, dunque, chi usa Paramount+ o HBO Max non dovrebbe aspettarsi cambiamenti improvvisi sull’app della smart tv o del telefono. Credenziali, profili e piani già attivi saranno il primo nodo da gestire. Ed è proprio lì che Skydance dovrà evitare confusione. “L’obiettivo è semplificare l’esperienza”, ha fatto capire il gruppo, senza però spiegare ancora come.

Cataloghi, prezzi e antitrust: cosa resta da capire per gli abbonati

Per il pubblico il richiamo è evidente. In prospettiva, una sola piattaforma potrebbe raccogliere franchise come Harry Potter, Il Signore degli Anelli, l’universo DC, Mission: Impossible, Transformers e SpongeBob SquarePants. Un catalogo così cambierebbe il peso del nuovo servizio, soprattutto negli Stati Uniti, dove la battaglia degli abbonamenti passa sempre di più da esclusive, sport, informazione e contenuti per famiglie. Ma la domanda resta una: quanto costerà?

Per ora, secondo i listini citati da PCMag, Paramount+ parte da 8,99 dollari al mese, mentre HBO Max parte da 10,99 dollari al mese. Skydance non ha detto quale sarà il prezzo del servizio integrato. Non ha chiarito nemmeno se resteranno piani separati con pubblicità, senza pubblicità o con contenuti premium. È su questo punto che gli abbonati guarderanno con più attenzione: una piattaforma più ricca può essere interessante, ma solo se il nuovo prezzo non diventa semplicemente la somma dei vecchi abbonamenti.

Resta aperto anche il capitolo antitrust. Skydance sottolinea di aver ottenuto molte approvazioni internazionali, ma le obiezioni arrivate da alcuni Stati americani mostrano quanto il tema della concentrazione nel settore dei media resti delicato. Per gli utenti, almeno all’inizio, il cambiamento sarà probabilmente meno brusco di quanto sembri: prima le offerte combinate, poi l’app unica. Il conto vero arriverà quando Skydance metterà nero su bianco i nuovi prezzi.