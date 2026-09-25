Le 10 cose tecnologiche di Harry Potter che ogni fan dovrebbe conoscere

Realme celebra Harry Potter con uno smartphone speciale ricco di richiami a Hogwarts, personalizzazioni software, dettagli nascosti e una confezione pensata per i fan della saga.
Realme celebra Harry Potter con uno smartphone speciale ricco di richiami a Hogwarts, personalizzazioni software, dettagli nascosti e una confezione pensata per i fan della saga.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 25 set 2026
Le 10 cose tecnologiche di Harry Potter che ogni fan dovrebbe conoscere

Harry Potter entra ancora una volta nel mondo della tecnologia con uno smartphone speciale che nasconde numerosi richiami alla saga tra hardware, software e accessori.

Realme ha lavorato insieme a Warner Bros. per trasformare ogni dettaglio del dispositivo in un piccolo omaggio a Hogwarts. Non si tratta soltanto di una scocca personalizzata: tra effetti grafici, funzioni software e una confezione pensata per i collezionisti, le sorprese sono distribuite praticamente ovunque. Alcune si notano subito, altre emergono soltanto usando il telefono.

Il design: stemmi di Hogwarts, Hedwig e dettagli che cambiano colore al sole

Il primo richiamo salta all’occhio sul retro. Sulla scocca compaiono gli stemmi delle quattro case di Hogwarts: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero. Esposti alla luce del sole, cambiano colore grazie alla tecnologia Quadra Light-Sensing Color-changing. È un dettaglio da collezione più che da scheda tecnica, ma in un prodotto legato a Harry Potter anche questo fa la differenza.

Il modulo fotografico richiama invece Hedwig, la civetta di Harry: i due sensori posteriori diventano gli occhi, la cornice metallica ne disegna la testa e un piccolo rombo fa da becco. Sul bordo dorato della fotocamera c’è anche l’incisione laser “Welcome to Hogwarts”, breve e subito riconoscibile. La cover posteriore in pelle marrone usa un motivo Argyle 3D, ispirato alla scena degli scacchi magici vista nei film. Un omaggio chiaro, ma senza esagerare.

Software, icone e sfondi: Realme UI 7 porta la magia nell’uso quotidiano

La personalizzazione continua dentro il telefono. Realme UI 7 cambia icone, sfondi, animazioni e modalità GT, seguendo l’estetica della saga. L’icona delle impostazioni prende un aspetto più classico, mentre l’app del meteo è rappresentata da una sciarpa di Grifondoro: un dettaglio che i fan noteranno già al primo sblocco.

Smartphone con retro in pelle marrone e modulo fotocamera, su scrivania in legno con cavo e tool SIM

Uno smartphone in edizione da collezione con finitura in pelle e dettagli decorativi, fotografato su una scrivania illuminata dal sole.

Anche la fotocamera cambia volto. L’icona richiama il vecchio apparecchio di Colin Canon, il compagno di scuola appassionato di fotografie, e nell’app compaiono filigrane ispirate al mondo magico. La schermata di blocco mostra invece il Giratempi di Hermione Granger, l’orologio a clessidra usato in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Non è quindi solo una cover diversa. Realme ha messo mano anche all’uso di tutti i giorni: notifiche, menu, aperture rapide. Piccoli tocchi, ma continui.

Specifiche tecniche, confezione da collezione e accessori per i fan della saga

Sul fronte hardware, secondo le informazioni diffuse, lo smartphone mantiene la base della serie Realme 16 Pro. Il display è un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ da 1.271 x 2.772 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità standard di 600 nit e picco fino a 1.400 nit. Il processore è un MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La batteria da 6.500 mAh supporta la ricarica rapida 45W SUPERVOOC, mentre la certificazione IP69 lo protegge da acqua e polvere. Per le foto ci sono un sensore principale da 200 MP, un grandangolo da 8 MP e una fotocamera frontale da 50 MP.

La parte più scenografica, però, resta la confezione: una scatola da collezione che riproduce in scala 1:1 il baule di Harry Potter, con tracolla, lettera di ammissione a Hogwarts, biglietto per il binario , cartoline dei personaggi e segnalibro intercambiabile con gli stemmi delle case. Dentro si trovano anche una graffetta SIM a forma di scudo, una cover in silicone coordinata, caricatore e cavo USB nello stesso marrone del dispositivo. Warner Bros., intanto, ha confermato lo sviluppo di Hogwarts Legacy 2, senza indicare trama, studio o data di uscita. Per i fan, insomma, il calendario resta fitto.

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