L'avviso nascosto di iPhone che protegge la vista quando lo utilizzi troppo vicino

Se il dispositivo viene tenuto a meno di 30 centimetri dal volto per troppo tempo, lo schermo si blocca per qualche istante e invita l’utente ad allontanarlo. Un avviso pensato soprattutto per bambini e adolescenti, ma utile a chiunque passi molte ore con lo smartphone in mano.

“Distanza dallo schermo” è una funzione inserita da Apple su iPhone e iPad compatibili per correggere un’abitudine fin troppo comune: leggere, chattare o guardare video con il dispositivo quasi attaccato al viso. È arrivata con iOS 17 e, nelle pagine di supporto, Apple spiega che usare lo schermo troppo da vicino per periodi lunghi può aumentare l’affaticamento visivo.

Occhi secchi, bruciore, stanchezza: fastidi che molti conoscono bene, soprattutto la sera, sul divano o a letto. Il tema riguarda anche la miopia nei più giovani, perché durante la crescita l’uso prolungato degli schermi a distanza ridotta è un fattore da tenere d’occhio. Non è una diagnosi e non è una cura. È piuttosto un promemoria molto diretto: se l’iPhone è troppo vicino, lo segnala e chiede di spostarlo.

TrueDepth misura la distanza dagli occhi: come funziona il controllo

A rendere possibile l’avviso è la fotocamera TrueDepth, la stessa usata da Face ID per riconoscere il volto. Il sistema non si limita a capire se qualcuno sta guardando lo schermo: calcola in tempo reale la distanza indicativa tra gli occhi e il display. Se serve, interviene. Tutto avviene in automatico, senza aprire app o avviare controlli manuali.

Una ragazza usa lo smartphone a distanza molto ravvicinata, situazione a cui l’avviso di iOS può chiedere di allontanare lo schermo.

Secondo la documentazione Apple, la funzione lavora direttamente sul dispositivo e usa i sensori frontali per capire quando l’iPhone resta troppo vicino per alcuni minuti di fila. La soglia è di circa 30 centimetri, cioè 12 pollici: poco più della lunghezza di un righello da scuola. Se si resta sotto quel limite abbastanza a lungo, il telefono prepara l’avviso.

Sotto i 30 centimetri scatta il blocco: cosa appare sul display

Quando l’iPhone rileva una distanza troppo ridotta, compare un messaggio a tutto schermo: “L’iPhone potrebbe essere troppo vicino”. A quel punto quello che si stava facendo si interrompe: una chat, un video, un gioco, una pagina web. Non è un banner da chiudere al volo. Il telefono chiede davvero di cambiare posizione.

Per andare avanti non bisogna premere combinazioni di tasti né cercare opzioni nelle impostazioni: basta allontanare l’iPhone dal volto fino a una distanza considerata corretta. Quando il sistema rileva lo spostamento, mostra una spunta verde e rende disponibile il pulsante “Continua”. Solo allora si può riprendere l’attività. Una pausa breve, ma volutamente evidente.

La funzione “Distanza dallo schermo” non è presente su tutti gli iPhone. Serve un modello con TrueDepth, quindi dagli iPhone XS e iPhone XR in poi, oltre agli iPad compatibili con la stessa tecnologia. È necessario anche avere iOS 17 o una versione successiva: senza aggiornamento, la voce non compare. Per attivarla bisogna aprire Impostazioni, entrare in Tempo di utilizzo, scegliere Distanza dallo schermo nella sezione dedicata alla riduzione dell’uso e accendere l’interruttore, che diventa verde.

Per provarla, si può tenere l’iPhone a circa 15-20 centimetri dal viso mentre si usa un’app: dopo qualche minuto, se i sensori rilevano la distanza ravvicinata, appare l’avviso. Nessuna app da scaricare, nessun accessorio. Solo una funzione un po’ nascosta nei menu, ma utile quando il telefono resta in mano più del previsto.