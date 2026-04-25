Lavorare in Apple, svelati gli stipendi. Ecco quanto guadagna chi sta a Cupertino (ma Meta fa meglio)

Lavorare per Apple non è mai stato solo un impiego, ma una sorta di investitura. Il prestigio di far parte della “Mela” è un marchio che rimane impresso nel curriculum per tutta la vita, eppure la domanda che ronza nelle orecchie di chiunque guardi con ambizione all’Apple Park è molto più pragmatica: il gioco vale la candela?.

In un settore dove la guerra per il talento non accetta prigionieri, i nuovi dati federali emersi negli Stati Uniti squarciano finalmente il velo di segretezza che da sempre avvolge le buste paga di Cupertino, rivelando una realtà fatta di cifre capogiro ma anche di una concorrenza spietata tra i giganti della Silicon Valley.

Fino a oggi, parlare di stipendi in Apple era come tentare di indovinare le specifiche di un iPhone prima del Keynote. Ora però sappiamo che la gerarchia del valore a Cupertino premia l’estetica e l’intuizione quanto la logica del codice.

Se un ingegnere software può portare a casa cifre che sfiorano i 265.000 dollari, è nel campo dell’esperienza utente che Apple non bada a spese, arrivando a offrire ai suoi designer di punta pacchetti che superano i 460.000 dollari.

È la conferma che, in quella splendida astronave di vetro e acciaio, la forma è sostanza tanto quanto la potenza di calcolo.

La sfida dei giganti: perché il brand a volte non basta

Nonostante la solidità finanziaria di un’azienda che ha stabilmente superato i 3.000 miliardi di capitalizzazione, Apple deve guardarsi le spalle.

Non è sempre la più generosa del reame: se un esperto di intelligenza artificiale o machine learning può ritenersi soddisfatto con un assegno da 300.000 dollari, voltando l’angolo verso gli uffici di Meta potrebbe trovarsi davanti a proposte ancora più aggressive, dove bonus d’ingresso e opzioni azionarie fanno impallidire la media di Cupertino.

Google e Microsoft restano lì a guardare, offrendo range competitivi che rendono il mercato del lavoro tech una partita a scacchi dove ogni diecimila dollari di differenza può spostare l’ago della bilancia.

Al vertice di questa piramide resta l’ombra imponente di Tim Cook. Il CEO, che ha guidato la transizione di Apple verso vette finanziarie inimmaginabili, continua a navigare in acque sicure con compensi che superano i 74 milioni di dollari annui, una cifra che serve a ricordare quanto sia alta la posta in gioco.

Con una forza lavoro che ormai sfiora i 170.000 dipendenti diretti, Apple non gestisce solo una catena di montaggio di prodotti iconici, ma un vero e proprio ecosistema economico globale che influenza le carriere di milioni di persone, confermandosi, nel bene o nel male, il palcoscenico più ambito della tecnologia mondiale.