Lavora dove vuoi e con più dispositivi grazie alla Tastiera wireless IN OFFERTA SPECIALE

La migliore tastiera per Mac alternativa all’originale Apple oggi può essere tua ad un prezzo davvero imbattibile! Si tratta della Logitech MX Keys Mini, attualmente disponibile su Amazon a soli 85€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale.

Questa tastiera è una scelta eccellente per tutti coloro che cercano un’alternativa all’originale Apple, senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitatissima!

Logitech MX Keys Mini: ecco come utilizzarla

La Logitech MX Keys Mini è dotata di tasti retroilluminati, che permettono di scrivere anche al buio, e di un’ampia gamma di funzioni personalizzabili grazie al software Logitech Options. Inoltre, la tastiera è munita di una batteria ricaricabile che garantisce fino a 10 giorni di autonomia con una sola carica.

Il design della Logitech MX Keys Mini è moderno ed elegante, con una finitura in alluminio spazzolato e un profilo sottile che la rende perfetta per l’utilizzo su scrivanie affollate. Il dispositivo ha anche un sistema di supporto per il polso, che garantisce il massimo comfort anche durante le sessioni di scrittura più lunghe.

Grazie al sistema di connessione multiplo è possibile utilizzarla in contemporanea su tre diversi dispositivi, come ad esempio un Mac, un iPad e un iPhone. Basterà utilizzare il pulsante Easy-Switch per passare da un dispositivo all’altro con facilità, senza dover ogni volta riconfigurare la connessione.

Lo strumento è compatibile con tutti i sistemi operativi, tra cui macOS, iOS, Windows e Android, ed è dotata di tasti dedicati per le funzioni specifiche di ciascun sistema operativo.

Ad oggi la tastiera Logitech MX Keys Mini è disponibile su Amazon a soli 85€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale. La promozione è limitatissima quindi fai in fretta!

