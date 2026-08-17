Lavatrice, l'errore banale che tutti fanno e che può costarti caro

Nel 2026, in molte case italiane ed europee, quel ciclo viene ancora evitato perché sembra troppo lungo. Ma le indicazioni delle associazioni dei consumatori e dell’etichetta energetica Ue vanno in un’altra direzione: è proprio il programma pensato per tagliare consumi di energia e acqua quello che pesa meno sulla bolletta. Il punto è semplice: il costo di un bucato non dipende solo dalla durata, ma soprattutto dall’energia usata per scaldare l’acqua.

Il nodo è tutto lì: il riscaldamento dell’acqua. Nel ciclo Eco della lavatrice, l’acqua resta a temperature più basse e il lavaggio si allunga. La macchina compensa con più tempo, movimenti del cestello e fasi di ammollo. In sostanza, lavora con più calma e con meno calore. Il risparmio nasce da questo, non da qualche funzione nascosta o miracolosa nel libretto delle istruzioni.

Anche la sigla Eco 40-60 viene spesso fraintesa: non è un programma qualunque scelto dal produttore, ma il ciclo di riferimento previsto dalle norme europee sull’etichetta energetica, usato per misurare consumi e prestazioni. Serve a lavare capi di cotone normalmente sporchi, dichiarati lavabili a 40 o 60 gradi, usando meno risorse possibile. Il paradosso è solo apparente: un lavaggio più lungo può costare meno di uno breve. A fare la differenza, spiegano da tempo le associazioni dei consumatori, è soprattutto l’energia necessaria a scaldare l’acqua. Il tempo, da solo, può trarre in inganno.

Quanto si risparmia davvero tra energia, acqua e bolletta

Secondo la Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, l’associazione dei consumatori della Renania-Palatinato citata da Netzwelt, con il programma Eco si può arrivare, a seconda del modello, a un risparmio fino al 40% rispetto ai cicli tradizionali. L’Adac, l’automobile club tedesco che pubblica anche analisi sui consumi domestici, stima un taglio di circa 0,5-0,6 kilowattora per lavaggio.

Selezione del programma della lavatrice in un ambiente domestico, per parlare di ciclo Eco e risparmio di energia e acqua.

In denaro, con un prezzo medio dell’elettricità indicato intorno a 37 centesimi per kWh e due lavatrici a settimana, il risparmio annuo può arrivare fino a circa 92 euro. Naturalmente sono numeri che cambiano da Paese a Paese e da contratto a contratto. In Italia contano il costo dell’energia, la fascia oraria, l’età della lavatrice e anche quanto si riempie il cestello. Il principio, però, resta lo stesso: se il bucato non ha bisogno di trattamenti particolari, il ciclo Eco 40-60 tende a ridurre bolletta elettrica e consumo d’acqua.

Attenzione anche al carico: una lavatrice mezza vuota fa salire il costo per chilo di bucato, anche se molti modelli recenti regolano acqua ed energia con i sensori. Meglio non esagerare, certo. Ma nemmeno far partire un ciclo per tre magliette.

Quando scegliere 30, 40 o 60 gradi in base al bucato

Per la maggior parte dei capi di tutti i giorni, il lavaggio a 30 gradi basta e avanza, soprattutto con i detersivi attuali, studiati per funzionare bene anche a basse temperature. Magliette, jeans, felpe leggere e capi colorati normalmente sporchi non hanno bisogno di acqua più calda. Nella vita di tutti i giorni, il risultato è spesso più che buono.

Il lavaggio a 40 gradi resta utile per bianchi, asciugamani poco sporchi, lenzuola usate normalmente e bucato che richiede un trattamento un po’ più deciso. I 60 gradi, invece, andrebbero riservati ai casi in cui servono davvero: capi molto sporchi, macchie ostinate, biancheria di persone malate, tessili usati da chi ha difese immunitarie ridotte o lavaggi dopo infezioni in famiglia. In queste situazioni viene prima l’igiene, poi il risparmio.

C’è infine la manutenzione della macchina: per evitare cattivi odori nella lavatrice, muffe e residui nel cestello, può essere utile fare uno o due lavaggi al mese a 60 gradi, anche a vuoto o con capi adatti. Non serve farlo sempre. Ma dimenticarsene per mesi può creare problemi.

Kurzprogramm e acquisto della lavatrice: gli errori che fanno salire i costi

Il Kurzprogramm, cioè il programma rapido, viene spesso preso per una scorciatoia economica. In realtà può essere il contrario. Nei cicli brevi la lavatrice deve ottenere un risultato accettabile in meno tempo e, per farlo, può consumare più energia per scaldare l’acqua in fretta o aumentare l’intensità del lavaggio. Così il programma rapido rischia di diventare uno dei più costosi per chilo di bucato.

Va usato con buon senso: pochi capi, sporco leggero, vera urgenza di tempo. Non come programma fisso della settimana. Per il bucato normale, il programma Eco resta la scelta più sensata quando i tessuti lo permettono e non ci sono esigenze igieniche particolari. Anche l’acquisto della lavatrice incide sui costi per anni. L’etichetta energetica Ue aiuta a confrontare i modelli: le classi più efficienti, come la classe A, di solito convengono di più nel lungo periodo. Conta anche la capacità.

Una lavatrice da 7 chili o più ha senso in una famiglia numerosa, molto meno in una casa dove si vive da soli o in due. Dal 2026, inoltre, nell’Unione europea il tema della riparabilità degli elettrodomestici è diventato ancora più importante: scegliere un modello efficiente, adatto alle proprie abitudini e riparabile significa ridurre consumi, sprechi e spese impreviste.