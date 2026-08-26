Con il trucco 18-20 dimezzi i consumi della lavastoviglie: me l'ha insegnato mia mamma

Usare meglio la lavastoviglie può aiutare a ridurre il consumo di acqua ed energia senza cambiare abitudini in modo radicale. La differenza la fanno soprattutto il programma scelto, il carico, la temperatura e l’assenza di inutili prelavaggi sotto il rubinetto.

Anche l’orario può avere un ruolo, soprattutto per chi ha una tariffa elettrica differenziata per fasce. Evitare le ore di maggiore richiesta e sfruttare l’avvio ritardato può risultare conveniente, ma non significa che la macchina consumi automaticamente meno energia solo perché parte più tardi.

Lavaggio a mano contro lavastoviglie: quanta acqua si può risparmiare

Il confronto tra lavaggio a mano e lavastoviglie dipende molto dalle abitudini. Lavare piatti e pentole lasciando scorrere a lungo l’acqua può richiedere quantità considerevoli, mentre una macchina moderna utilizzata a pieno carico gestisce l’acqua in modo molto più controllato.

Per questo, nelle condizioni giuste, una lavastoviglie efficiente può consumare sensibilmente meno acqua rispetto al lavaggio manuale, soprattutto quando il rubinetto viene lasciato aperto per lunghi periodi.

Il vantaggio diminuisce invece se si confronta la macchina con un lavaggio a mano molto attento, eseguito utilizzando poca acqua e senza lasciarla scorrere continuamente.

La regola più utile resta quindi semplice: far partire la lavastoviglie quando è sufficientemente piena ed evitare di risciacquare preventivamente ogni piatto sotto il rubinetto.

Carico completo, filtro pulito e niente prelavaggio: le abitudini che contano davvero

Il risparmio dipende soprattutto da come viene utilizzato l’elettrodomestico. Far partire un ciclo con pochi piatti significa consumare acqua ed energia per lavare una quantità ridotta di stoviglie.

Meglio quindi aspettare di avere un carico completo, senza però ammassare piatti, pentole e bicchieri al punto da impedire all’acqua di raggiungere correttamente tutte le superfici.

Conta anche la manutenzione. Un filtro sporco, residui accumulati nei bracci irroratori o una disposizione sbagliata delle stoviglie possono ridurre l’efficacia del lavaggio e spingere a ripetere il ciclo.

Un’altra abitudine da evitare è il prelavaggio sotto l’acqua corrente. Nella maggior parte dei casi basta eliminare i residui solidi più grandi prima di sistemare i piatti nei cestelli.

Programmi Eco e temperature: perché durano di più ma consumano meno

I programmi Eco possono sembrare poco convenienti perché spesso durano più a lungo rispetto ai cicli normali. In realtà sono progettati proprio per contenere i consumi.

La durata maggiore permette alla macchina di lavorare con temperature più basse e con una gestione più graduale dell’acqua, riducendo la quantità di energia necessaria per riscaldarla.

Ed è proprio il riscaldamento dell’acqua una delle componenti che incidono maggiormente sul consumo elettrico di una lavastoviglie.

I programmi intensivi, invece, sono utili quando pentole e stoviglie presentano sporco realmente ostinato. Utilizzarli dopo ogni pasto significa spesso consumare più energia del necessario.

Il trucco delle 18-20: quando spostare l’orario può convenire

Il cosiddetto trucco 18-20 riguarda più il momento in cui si utilizza la lavastoviglie che il consumo del singolo ciclo.

Tra il tardo pomeriggio e la prima serata, in molte abitazioni vengono utilizzati contemporaneamente forno, televisore, climatizzazione, illuminazione e altri elettrodomestici. Spostare il lavaggio può quindi aiutare a evitare la sovrapposizione dei carichi domestici.

Per chi dispone di una tariffa bioraria o multioraria, utilizzare la lavastoviglie nelle fasce economicamente più convenienti può anche ridurre il costo dell’energia consumata. Il vantaggio dipende però dal contratto sottoscritto.

Non bisogna quindi confondere due aspetti diversi: far partire la macchina alle 22 invece che alle 19 non dimezza automaticamente i kWh utilizzati, ma può permettere di pagarli meno se la propria tariffa prevede prezzi differenti durante la giornata.

L’avvio ritardato, presente su molti modelli, permette di programmare il ciclo senza dover aspettare personalmente l’orario più conveniente.

Lavastoviglie moderne: sensori e sistemi automatici riducono gli sprechi

Le lavastoviglie più recenti utilizzano sensori per regolare quantità d’acqua, temperatura e durata del ciclo in base al carico e al livello di sporco rilevato.

Alcuni modelli adottano pompe a pressione variabile, sistemi di filtraggio più evoluti e programmi automatici capaci di adattare il lavaggio senza utilizzare sempre la stessa quantità di risorse.

Esistono anche soluzioni che recuperano parte dell’acqua di determinate fasi del ciclo per riutilizzarla successivamente, mentre getti più mirati permettono di trattare pentole e teglie molto sporche senza dover aumentare inutilmente i consumi dell’intera macchina.

La tecnologia può quindi aiutare, ma le abitudini restano decisive. Carico completo, programma Eco, niente prelavaggio e manutenzione regolare sono ancora le strategie più semplici per contenere acqua ed energia.

L’orario può aggiungere un ulteriore vantaggio quando la tariffa elettrica lo consente. Ma il vero risparmio nasce soprattutto da come si usa la lavastoviglie, non dall’ora indicata sull’orologio.