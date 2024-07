Lava e aspira con il robot aspirapolvere Xiaomi in sconto per il Prime Day

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su Amazon, in occasione del Prime Day, viene messo in sconto il suo robot aspirapolvere del 17% per un costo completo e finale di 239€.

Maxi offerta Prime Day: robot aspirapolvere Xiaomi in offerta

Il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S10+ è una soluzione avanzata per la pulizia della casa. Con una potente ventola di aspirazione da 4000 Pa, questo robot è in grado di soddisfare facilmente le tue esigenze di pulizia quotidiana. Le 4 impostazioni di potenza di aspirazione consentono di rimuovere polvere, capelli e particelle di grandi dimensioni in una sola passata, garantendo una casa impeccabile.

La durata della batteria del Xiaomi Vacuum S10+ è notevole, con una capacità di 5200mAh che permette al robot di funzionare fino a 2 ore in modalità Standard. Questo consente di pulire aree fino a 200 metri quadrati, ideale per gestire ambienti di grandi dimensioni senza dover ricaricare frequentemente.

Un’altra caratteristica distintiva è la modalità di simulazione della pulizia manuale, in cui i doppi panni lavapavimenti ruotano ad alta velocità per simulare l’effetto della pulizia manuale a pressione. Questa modalità ottimizza la potenza di pulizia, rimuovendo efficacemente macchie umide, secche e di altro tipo.

Il serbatoio dell’acqua da 200 ml con controllo elettronico intelligente rilascia l’acqua in modo uniforme senza perdite, consentendo una pulizia a umidità costante fino a 80 minuti. Questo è sufficiente per soddisfare le esigenze di pulizia dei pavimenti di un’abitazione di 150 metri quadrati in una singola passata. Il robot è dotato di navigazione laser e un sistema 3D di riconoscimento degli ostacoli.

Su Amazon, oggi, in occasione del Prime Day 2024 viene applicato uno sconto del 17% sul robot aspirapolvere Xiaomi: prezzo finale di 239€.

