Lava, aspira e disinfetta: il bolide da 1500 W di LIDL è l'occasione del secolo per la casa

Nel volantino dedicato alla casa, Lidl propone la scopa a vapore e pulitore manuale 2 in 1 a marchio Silvercrest al prezzo di 39,99 euro, una cifra che si colloca nella fascia bassa rispetto ad altre proposte simili viste in passato dalla stessa catena, arrivate in certi periodi anche a superare i 60 euro.

Il punto di forza dell’apparecchio, come suggerisce il nome, è la doppia natura: da un lato funziona come scopa a vapore tradizionale per la pulizia dei pavimenti, dall’altro l’unità vapore centrale si può staccare e trasformare in un pulitore portatile, utile per rubinetti, piani cottura, sanitari e superfici verticali dove la scopa intera non arriverebbe comodamente. La potenza dichiarata è di 1500 W, con forza del vapore regolabile in base al tipo di superficie da trattare, dai pavimenti delicati come il parquet fino a piastrelle e superfici più resistenti allo sporco ostinato.

Lidl ha il prodotto per le pulizie domestiche indispensabile

Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 350 ml, sufficiente per circa 11 minuti di autonomia continua a serbatoio pieno, mentre il cavo lungo 6 metri consente di muoversi tra le stanze senza dover cambiare presa di continuo. Il manico è richiudibile, un dettaglio che aiuta non poco chi ha poco spazio in ripostiglio.

La dotazione di accessori è piuttosto ampia per un prodotto in questa fascia di prezzo: nella confezione sono inclusi un imbuto, un bicchiere di riempimento, una fodera in microfibra dedicata ai mobili imbottiti, due fodere in microfibra per i pavimenti, un inserto per tappeti, spazzole rotonde in tre misure, un ugello per le fughe delle piastrelle, un raschietto, un inserto tergivetro, un ugello e un tubo di prolunga. È una dotazione che, storicamente, ha caratterizzato anche le versioni precedenti di questa linea Silvercrest, apprezzate proprio per la varietà di superfici che riescono a coprire senza bisogno di accessori aggiuntivi acquistati separatamente.

Non manca la parte relativa alle certificazioni: il prodotto riporta i marchi TÜV e GS, riferimento a test indipendenti su sicurezza e qualità costruttiva, oltre alla garanzia di tre anni che Lidl applica di norma alla linea Silvercrest, un periodo superiore rispetto alla garanzia standard di due anni prevista per la maggior parte degli elettrodomestici piccoli.

Come per tutte le offerte a rotazione nei volantini Lidl, la disponibilità è limitata nel tempo e legata alle scorte del singolo punto vendita, quindi chi fosse interessato farebbe bene a non rimandare troppo la visita al supermercato più vicino.