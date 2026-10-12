L'auto ti ascolta e ruba anche i dati: cosa sta accadendo

È quanto emerge da un’indagine della Northeastern University di Boston, condotta nel 2026 su veicoli testati da Consumer Reports nel Connecticut, per capire quanto siano esposti gli automobilisti sul fronte della privacy quando sono al volante.

Lo studio ha preso in esame 21 veicoli e le rispettive app mobili, seguendo il viaggio delle informazioni tra l’auto, lo smartphone del proprietario e le aziende esterne legate ai servizi digitali. I test si sono svolti all’Auto Test Center di Consumer Reports, in Connecticut. Qui i ricercatori hanno controllato quali dati uscissero dai sistemi di bordo e dalle applicazioni collegate.

Il risultato, secondo Consumer Reports, è piuttosto chiaro: quasi tutte le case automobilistiche analizzate inviano informazioni a soggetti terzi. Non solo dati tecnici, come diagnostica o stato dei sistemi. In gioco ci sono anche dettagli sull’uso dell’auto, sulla posizione e sull’identità del proprietario. «Le grandi aziende tecnologiche sono presenti ovunque nei veicoli che guidiamo», ha spiegato Nicole Zagson, coautrice della ricerca.

Il problema, precisano i ricercatori, non è che un’auto offra servizi connessi. Navigazione, assistenti vocali, manutenzione a distanza e sistemi di sicurezza hanno spesso bisogno di scambiare dati. Il punto è un altro: il guidatore capisce davvero cosa viene raccolto, da chi e per quale motivo? È qui che si apre una zona grigia. E non è affatto teorica.

Nomi, VIN e posizione precisa: i dati personali che possono identificare il guidatore

Secondo l’indagine, quasi un quarto delle app per veicoli analizzate trasmetteva informazioni personali identificabili. Tra queste ci sono i nomi dei proprietari, i numeri VIN — i codici univoci che identificano ogni automobile — e la posizione geografica precisa del mezzo.

Cruscotto di un’auto connessa con smartphone e display di bordo, simbolo dei dati che possono essere raccolti durante la guida.

Presi uno per uno, questi dati possono sembrare poca cosa. Messì insieme, però, raccontano molto. Possono indicare dove va una persona, quanto spesso usa l’auto, quali strade percorre di solito e a che ora si sposta. Il tragitto casa-lavoro alle 8.10, una sosta abituale davanti a una scuola, una visita ricorrente in una clinica: piccoli dettagli, certo. Ma abbastanza per disegnare un profilo molto preciso.

La raccolta può passare dal sistema multimediale dell’auto, dai servizi di bordo o dall’app installata sul telefono. In alcuni casi entrano in gioco anche cookie, pixel di tracciamento e link aperti fuori dall’app principale. Consumer Reports ha chiesto spiegazioni ai produttori coinvolti. Diversi hanno confermato che alcune pagine collegate alle app possono contenere strumenti di società terze in grado di raccogliere dati dei clienti.

Da Big Tech ad assicurazioni e banche: chi può usare i dati raccolti dall’auto

Tra le società esterne citate nello studio ci sono nomi molto noti del digitale: Amazon, Google, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap e Yahoo. La loro presenza nei flussi di dati non significa di per sé che le informazioni vengano usate in modo illecito. Conferma però quanto l’auto connessa sia ormai legata al mondo della pubblicità online e dei servizi digitali.

I dati raccolti e messi insieme possono fare gola anche ad altri operatori. Secondo i ricercatori, le informazioni provenienti dai veicoli possono interessare compagnie assicurative, banche, istituti di credito e rivenditori. Potrebbero servire per tarare offerte, valutare profili di rischio o proporre servizi su misura. Una polizza auto, per esempio, potrebbe tenere conto dello stile di guida o dei percorsi abituali, se quei dati sono disponibili e trattati secondo le regole.

Il nodo, ancora una volta, è la trasparenza. Il cliente spesso accetta condizioni lunghe, scritte in modo tecnico, magari mentre attiva l’app o quando ritira l’auto in concessionaria. «Non sembra possibile che un cliente possa acquistare un’auto nuova che non lo tracci», ha ammesso Sarah Elizabeth Gillespie, altra coautrice dello studio. Una frase netta, che rende bene il senso della ricerca.

Consenso obbligato o scelta reale: quando dire no limita le funzioni del veicolo

Le case automobilistiche, interpellate da Consumer Reports, hanno spiegato che molte funzioni legate ai dati si basano sull’opt-in, cioè sul consenso preventivo dell’utente. In teoria, quindi, chi guida può decidere se autorizzare o meno la raccolta e la condivisione delle informazioni. Nella pratica, però, il confine sembra meno chiaro.

In alcuni casi, dire no può significare perdere funzioni importanti del veicolo. Il report cita il caso di Tesla: se il proprietario non accetta l’accordo di condivisione dei dati, compare un avviso secondo cui la scelta potrebbe causare una “riduzione delle funzionalità”, “gravi danni” o persino “l’inoperatività del veicolo”. Una formula che, letta sul display prima di partire, non mette certo l’utente nelle condizioni più serene per rifiutare.

La questione centrale, quindi, è capire se il consenso sia davvero libero o se diventi quasi un passaggio obbligato per usare l’auto come previsto dal produttore. Per gli esperti di privacy digitale, il tema riguarda ormai milioni di automobilisti. Le vetture moderne non sono più soltanto mezzi di trasporto: sono piattaforme connesse, sensori mobili che attraversano strade, parcheggi e città. E lasciano tracce. Anche quando chi guida sta pensando solo al traffico davanti a sé.