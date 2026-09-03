L'audio della mia TV era pessimo finché non ho modificato queste 4 impostazioni

La prima impostazione da guardare su Fire TV è il formato audio. Di solito resta su “Best Available”, la scelta automatica proposta dopo l’installazione. Come spiega How-To Geek, in questo caso il dispositivo gestisce la decodifica dell’audio con software Dolby e poi manda il segnale al televisore, alla soundbar o al ricevitore collegato.

Con impianti recenti, Dolby Atmos, eARC e ricevitori AV di buon livello può andare bene. Con sistemi più semplici, invece, non sempre è la scelta migliore. Per chi usa le casse del televisore, l’opzione indicata è PCM: la Fire TV converte il segnale multicanale in uno stereo più pulito prima di inviarlo allo schermo.

Anche le voci, che nei mix originali spesso stanno sul canale centrale, risultano più presenti. In pratica: dialoghi più chiari e meno corse al telecomando. Il percorso, in genere, è Impostazioni, poi Schermo e suoni, quindi Audio. I nomi possono cambiare un po’ da modello a modello, ma la strada è quella.

Dialoghi poco chiari: come funziona Dialogue Enhancer su Fire OS

Uno dei fastidi più comuni nello streaming sono i dialoghi poco chiari. Musiche, rumori di fondo, esplosioni e scene d’azione coprono le voci, e alla fine molti attivano i sottotitoli anche quando non ne avrebbero bisogno. Su Fire OS c’è una funzione pensata proprio per questo: si chiama, a seconda del dispositivo, Dialogue Enhancer o Dialogue Boost. Non è un normale equalizzatore.

Una regolazione nelle impostazioni audio della TV può migliorare dialoghi, volume e sincronizzazione AV.

Interviene mentre il contenuto è in riproduzione e lavora sul segnale audio in modo dinamico. Secondo l’articolo, riconosce le frequenze della voce e le porta più avanti rispetto al resto del mix. In alcuni casi può abbassare ciò che non è parlato fino a circa 12 dB e aumentare le frequenze vocali fino a circa 10 dB, senza dover alzare tutto il volume del televisore.

La differenza si sente soprattutto nelle serie con parlato basso o nelle scene in cui gli attori sussurrano mentre la musica resta alta. Per trovarla bisogna partire dalla schermata principale della Fire TV, entrare nell’icona dell’ingranaggio, scegliere Schermo e suoni, poi Audio o Audio avanzato. Solo lì compare la voce dedicata ai dialoghi.

Volume Leveler o True Volume: ridurre gli sbalzi tra scene d’azione e conversazioni

Un’altra regolazione da non ignorare è Volume Leveler, che su alcuni televisori Fire TV Edition può chiamarsi anche True Volume. Serve a limitare gli sbalzi improvvisi: una conversazione quasi sussurrata, poi una scena d’azione troppo forte, poi magari uno spot che entra a volume più alto del programma.

Chi guarda film o serie la sera conosce bene la scena: telecomando sempre in mano, volume su e giù per tutto l’episodio. Il principio è quello della compressione della gamma dinamica. La Fire TV controlla l’audio in uscita: se il suono è troppo basso lo alza, se arriva un picco improvviso lo smorza prima che diventi fastidioso.

Non è detto che piaccia a chi ha un impianto home theater regolato con precisione, e chi usa un ricevitore AV di fascia alta potrebbe preferire lasciare lavorare il proprio sistema. Ma con televisori standard, soundbar semplici e piccoli impianti stereo, Volume Leveler può rendere l’ascolto molto più stabile. Di solito si trova in Impostazioni, Schermo e suoni, Audio, poi nella sezione Audio avanzato.

AV Sync Tuning: correggere ritardi tra labiale e audio senza cambiare hardware

Poi c’è il problema del labiale fuori sincrono, forse uno dei più irritanti. La bocca dell’attore si muove, ma la voce arriva un attimo dopo. Oppure prima. Non vuol dire per forza che la soundbar sia guasta o che il televisore abbia qualcosa che non va. Spesso il ritardo nasce dal percorso del segnale: il video arriva allo schermo, mentre l’audio passa da soundbar, ricevitore o sistemi interni, dove viene elaborato e adattato a formati come Dolby Digital Plus o Dolby Atmos.

Per questo Fire OS include AV Sync Tuning, uno strumento pensato per rimettere in linea audio e immagine senza cambiare cavi, televisore o casse. Dal menu Impostazioni si entra in Schermo e suoni, poi Audio, quindi si cerca l’opzione per la sincronizzazione AV. A quel punto compare un test con una pallina, un segnale visivo e un beep: basta spostare il cursore finché suono e immagine coincidono.

È una regolazione piccola, quasi nascosta, ma può risolvere quei ritardi che rovinano film, partite e serie doppiate. Meglio comunque procedere con calma, una modifica alla volta: sui sistemi semplici l’effetto si nota subito, mentre sugli impianti più avanzati conviene confrontare le impostazioni della Fire TV con quelle del televisore o del ricevitore.