L’astrolabio di Verona: il reperto medievale che racconta gli scambi scientifici tra arabi ed ebrei

Le sue incisioni in arabo ed ebraico raccontano una storia fitta di passaggi, scambi e conoscenze condivise nel Mediterraneo. Un curioso “telefono cellulare” del passato, uno degli strumenti di calcolo astronomico più raffinati del Medioevo.

Tutto è partito da un esame della collezione della Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo di Verona. Qui Federica Gigante, storica specializzata in strumenti scientifici islamici, ha capito che quell’oggetto metallico non era soltanto un reperto antico. L’astrolabio di Verona, secondo lo studio, porta infatti segni d’uso, correzioni e aggiunte incise nel tempo.

Non un pezzo rimasto fermo in una teca, ma uno strumento passato di mano in mano, forse da una città all’altra, lungo rotte culturali e commerciali che oggi non è semplice ricostruire fino in fondo. “Ogni incisione aggiunta è una traccia di vita dell’oggetto”, ha spiegato Gigante parlando del manufatto. Ed è proprio da quelle modifiche che si può provare a seguirne il cammino. Il museo veronese, nel palazzo di via San Mamaso, custodiva dunque una testimonianza rara della circolazione della conoscenza scientifica tra mondi che, nel Medioevo, si incontravano più spesso di quanto si pensi.

Arabo ed ebraico sullo stesso metallo: le tracce dei proprietari

A colpire gli specialisti è soprattutto la presenza di iscrizioni in arabo ed ebraico sullo stesso astrolabio medievale, insieme ad altri segni ancora da interpretare. Non sono semplici decorazioni. Sono annotazioni utili, correzioni, adattamenti tecnici: piccoli interventi che raccontano come lo strumento venisse davvero usato. In alcuni punti, le scritte sembrano rimandare a proprietari o utilizzatori di lingue e religioni diverse; in altri, il significato resta più incerto, e gli studiosi procedono con cautela.

Un astrolabio medievale in ottone viene analizzato in laboratorio, tra incisioni e scale astronomiche consumate dal tempo.

Secondo le ricostruzioni disponibili, il reperto sarebbe stato prodotto in area islamica e poi riutilizzato o modificato da persone di cultura ebraica, forse in Europa. È una storia fatta di passaggi lenti, di mani esperte, di calcoli incisi sul bordo. E anche di errori corretti: sul metallo si vedono aggiustamenti successivi, come se ogni nuovo possessore avesse cercato di adattare l’oggetto alle proprie esigenze.

Stelle, viaggi e preghiere: a cosa serviva l’astrolabio

L’astrolabio era uno strumento complesso. In pochi elementi di metallo racchiudeva molte funzioni legate all’astronomia medievale. Serviva a calcolare la posizione del Sole e delle stelle, a stabilire l’ora, a orientarsi nei viaggi e a risolvere problemi geometrici legati al cielo. Nel mondo islamico aveva anche un uso pratico nella vita religiosa: poteva aiutare a individuare gli orari della preghiera e la direzione della Mecca. Da qui nasce il paragone, un po’ giornalistico, con un dispositivo moderno multifunzione.

Non perché fosse davvero un “cellulare” ante litteram, ma perché riuniva in un solo oggetto matematica, osservazione del cielo e necessità quotidiane. Per astronomi, navigatori e studiosi, un buon astrolabio medievale era uno strumento da consultare, regolare, correggere. Non bastava possederlo. Bisognava saperlo leggere. E, in questo caso, le diverse lingue incise sul reperto mostrano che quella competenza non apparteneva a una sola comunità: viaggiava attraverso maestri, allievi, mercanti e traduttori.

Gli enigmi aperti e il valore per la storia del Mediterraneo medievale

Restano ancora molte domande sull’astrolabio di Verona. A cominciare dall’origine precisa del manufatto e dalla sequenza dei suoi passaggi tra area islamica, ambienti ebraici e collezioni europee. Alcune iscrizioni sono state identificate, altre aspettano una lettura condivisa. Gli studiosi confrontano grafie, termini tecnici e possibili riferimenti geografici, senza spingere oltre quello che i dati permettono di dire. Ed è anche questa prudenza a rendere il reperto così interessante.

L’oggetto non dà una risposta semplice, ma offre una serie di indizi sulla vita del Mediterraneo medievale, dove testi, strumenti e conoscenze scientifiche circolavano tra lingue diverse. Arabi, ebrei e cristiani non vivevano in mondi del tutto separati: commerciavano, traducevano, copiavano, adattavano. A volte si scontravano, certo. Ma intanto condividevano calcoli, tavole astronomiche, tecniche di osservazione. In quel piccolo disco di metallo conservato a Verona, segnato dal tempo e dalle mani di chi lo ha usato, si legge proprio questo: la scienza come pratica comune, concreta, in movimento. Una storia di cielo, numeri e incontri.