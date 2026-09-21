L'aspirapolvere dei sogni ora è da Lidl ad appena 25 euro: doppia funzione di aspirazione anche per i liquidi

Il prodotto arriverà nella sezione bazar Lidl da venerdì 18 settembre, secondo quanto indicato dall’insegna e riportato da Xataka Smart Home. Il prezzo annunciato è di 24,99 euro: una cifra bassa per un aspiratore portatile ricaricabile. C’è però un punto da non trascurare: il costo reale può salire se in casa non ci sono già gli accessori di alimentazione compatibili.

Il modello fa parte della linea Parkside, marchio conosciuto soprattutto per utensili e piccoli apparecchi per il fai da te e la manutenzione domestica. Non è un aspirapolvere principale, e non prova a esserlo. Serve per interventi rapidi: il tavolo della cucina, i cuscini del divano, il vano portaoggetti dell’auto. Il classico prodotto da scaffale centrale, insomma, di quelli che Lidl propone per periodi limitati.

Secco e liquidi: cosa può aspirare in casa e nell’auto

La funzione più interessante del nuovo aspiratore di mano Parkside è quella secco-umido. Significa che può aspirare sia residui solidi sia piccoli liquidi. In concreto: briciole, polvere, pelucchi, resti di cibo, ma anche versamenti come acqua, latte o bibite, sempre entro i limiti del serbatoio.

Aspiratore portatile per secco e liquidi con bocchette e contenitore, ideale per pulizie rapide in casa o in auto.

È una caratteristica utile soprattutto in cucina, dove gli imprevisti sono all’ordine del giorno, ma anche nell’abitacolo dell’auto, tra tappetini, sedili e fessure scomode. Il vantaggio è evidente: per una piccola pulizia non bisogna montare un aspirapolvere a traino o prendere la scopa elettrica. Lo si afferra, si aspira, si svuota.

Il dispositivo viene indicato come parte della gamma cordless da 20 V Parkside, con una forza di aspirazione in linea con il formato compatto. La potenza riportata nel materiale originale è di 20 W: un dato da leggere per quello che è, cioè quello di un apparecchio pensato per pulizie veloci, non per passate lunghe su pavimenti o stanze intere.

Batteria da 20 V non inclusa: qui si decide la convenienza

Il dettaglio da controllare prima di comprarlo riguarda la batteria da 20 V. Nel prodotto indicato da Lidl, infatti, batteria e caricatore non risultano inclusi. Chi ha già utensili Parkside della stessa piattaforma può usare gli accumulatori compatibili: in quel caso i 24,99 euro restano un prezzo molto interessante.

Diverso il discorso per chi entra per la prima volta nella linea Parkside. Se bisogna comprare anche batteria e caricabatterie Parkside, la spesa totale aumenta e il confronto con altri aspiratori di mano già completi diventa meno immediato. Nel testo di riferimento viene citata, per esempio, la Cecotec Conga Popstar Micro 18,5 V, venduta online a circa 37,90 euro con accessori inclusi, anche se prezzi e disponibilità possono cambiare.

La vera convenienza, quindi, passa da qui. Per chi ha già una batteria Parkside compatibile, l’aspiratore può essere un’aggiunta pratica ed economica. Per gli altri, meglio fare due conti davanti allo scaffale, senza fermarsi solo al prezzo esposto.

Accessori e manutenzione: utile, ma solo per piccoli interventi

L’aspiratore Parkside ha un serbatoio trasparente, così si vede subito quanta sporcizia è stata raccolta e quando è il momento di svuotarlo. Non usa sacchetti. Filtro e contenitore, secondo la descrizione del prodotto, possono essere lavati sotto l’acqua corrente: una soluzione comoda, soprattutto dopo aver aspirato liquidi.

Nella dotazione sono previste bocchette specifiche per arrivare in angoli, fessure e superfici meno comode, dal divano ai sedili dell’auto. Il formato è pensato per l’uso con una sola mano e per essere riposto facilmente in garage, in dispensa o nella zona lavanderia. Piccolo, leggero, sempre a portata.

Resta però un apparecchio per piccoli interventi di pulizia. Non sostituisce una scopa elettrica né un aspirapolvere da pavimento. Il serbatoio va bene per emergenze domestiche e ritocchi veloci; per pulire tutta casa serve altro. Per chi cerca uno strumento economico da usare al volo, invece, il nuovo Parkside può avere senso, soprattutto se c’è già una batteria 20 V compatibile.