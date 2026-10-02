L'aspirapolvere 2 in 1 ora da LIDL con un ulteriore sconto di 120 euro: praticamente è in omaggio

Lo sconto dichiarato è del 52%. Un’offerta che punta su leggerezza, uso senza cavo e funzione portatile, ma che va letta fino in fondo: contano anche autonomia, accessori e qualche limite pratico.

Il prodotto in promozione è l’AEG Akku-Staubsauger 5000, modello AP51UH18DG, venduto da Lidl a 109 euro contro un prezzo consigliato di 229 euro. Il risparmio è di circa 120 euro, pari al 52%, secondo quanto indicato nella scheda dell’offerta pubblicata dal rivenditore. La promozione riguarda il mercato tedesco di Lidl e, come spesso succede con questi prodotti, la disponibilità può cambiare in base alle scorte e al canale di vendita.

Il punto è chiaro: parliamo di un aspirapolvere 2-in-1 per chi vuole fare le pulizie di tutti i giorni senza il fastidio del cavo. Non è un modello professionale, né un top di gamma, ma un apparecchio domestico con una dotazione piuttosto ricca. A questo prezzo, come segnala il portale tedesco Giga, il pacchetto può essere interessante soprattutto per appartamenti e case non troppo grandi.

Stelo e portatile insieme: accessori e base di ricarica

L’AEG AP51UH18DG si usa sia come aspirapolvere a stelo sia come aspirapolvere portatile. In pratica, si passa dal pavimento al divano, dalle scale all’auto, senza dover prendere un altro apparecchio. Il corpo principale si sgancia e diventa più compatto, comodo per le pulizie veloci o per arrivare negli angoli meno semplici. È questa doppia funzione, oltre al prezzo, a rendere l’offerta appetibile.

Aspirapolvere senza fili 2-in-1 con base di ricarica e accessori, ideale per illustrare un’offerta su un modello cordless domestico.

Nella confezione ci sono bocchetta per fessure, spazzola per mobili, bocchetta per imbottiti e tubo di aspirazione in alluminio. Presente anche una base di ricarica autoportante, utile per tenere in ordine l’aspirapolvere e parte degli accessori. In alternativa, il modulo portatile può essere collegato direttamente al cavo di alimentazione. Una soluzione comoda, soprattutto per chi non vuole montare supporti a parete.

La spazzola principale è una MultiFloor, pensata per lavorare su pavimenti duri e tappeti. Davanti integra anche una luce LED, utile per vedere polvere e briciole sotto mobili, letti e divani. Sembra un dettaglio, ma nell’uso quotidiano può fare la differenza: quello che resta in ombra si nota meglio, specie la sera o nei corridoi poco illuminati.

Autonomia, peso e filtro lavabile: cosa convince nell’uso di tutti i giorni

Sul piano tecnico, l’aspirapolvere senza fili AEG ha un motore digitale e tre livelli di potenza. L’autonomia dichiarata arriva fino a 50 minuti in modalità Low, scende a 18 minuti con l’impostazione intermedia e si ferma a 12 minuti alla massima potenza. Numeri da prendere per quello che sono: la durata più lunga vale per lo sporco leggero, mentre su tappeti o residui più ostinati servirà aumentare la potenza.

Il peso è uno dei punti a favore: circa 1,9 chilogrammi. Un aspirapolvere leggero si guida meglio, stanca meno il polso e permette di passare da una superficie all’altra senza troppe pause. Per un bilocale o un appartamento medio, il mix tra autonomia e maneggevolezza può bastare per la pulizia ordinaria.

Da segnalare anche il sistema di filtrazione a quattro stadi, con filtro igienico E10 lavabile. Secondo i dati forniti dal produttore e riportati nella scheda del prodotto, il sistema è pensato per trattenere fino al 99,5% delle microparticelle di polvere. Il filtro lavabile aiuta anche a contenere le spese successive, perché non richiede cambi frequenti. C’è poi il sistema Anti-Tangle, studiato per ridurre l’accumulo di capelli e peli nella spazzola: una funzione utile soprattutto nelle case con animali domestici.

Serbatoio piccolo e ricarica lunga: i limiti da pesare prima dell’acquisto

Qualche limite, però, c’è. Il contenitore della polvere ha una capacità di 300 millilitri: va bene per interventi rapidi, meno per pulizie più lunghe. In una casa grande, o dove si accumula molta polvere, può essere necessario svuotarlo più volte. Lo svuotamento avviene tramite pulsante, ma resta comunque un passaggio da mettere in conto.

Altro aspetto da valutare: la ricarica. Per riportare la batteria al livello pieno servono circa quattro ore. Non è un problema se l’aspirapolvere viene usato una volta al giorno e poi rimesso sulla base. Può pesare, invece, se si vuole riprendere la pulizia dopo una sessione intensa. Anche perché in modalità High i 12 minuti di autonomia obbligano a gestire bene la potenza.

Nel complesso, l’AEG 5000 AP51UH18DG a 109 euro da Lidl sembra adatto a chi cerca un apparecchio leggero, versatile e ben accessoriato per la pulizia quotidiana della casa. Meno indicato per grandi superfici o per chi pretende prestazioni continue alla massima potenza. Lo sconto è forte, ma la scelta va fatta sul bisogno reale: per pavimenti duri, piccoli tappeti e pulizie frequenti, il rapporto tra prezzo e dotazione resta competitivo.