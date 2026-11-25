A ricordarlo sono la Segreteria per la Sicurezza e la Protezione dei Cittadini messicana e società di cybersicurezza come Norton e Brain and Code. Il Bluetooth, va detto, resta comodo: collega cuffie, smartwatch, auto e altoparlanti. Ma quando non serve e resta attivo continua comunque a mandare segnali. Ed è proprio in quello spazio, spesso ignorato, che possono infilarsi tentativi di accesso non autorizzato.

Il Bluetooth usa onde radio a bassa potenza sulla banda dei 2,4 GHz e, di solito, lavora entro un raggio di circa 10 metri. Sembra poco. Ma basta e avanza in fila al gate, su un treno pieno o davanti alle casse di un centro commerciale. Se lo smartphone resta visibile e pronto all’abbinamento, può essere rilevato dai dispositivi vicini, anche da quelli sconosciuti. Secondo la SSPC, un telefono con Bluetooth attivo invia segnali di disponibilità che possono essere usati per provare connessioni non autorizzate o diffondere software dannoso.

Questo non vuol dire che ogni smartphone sia esposto per forza, né che basti passare accanto a qualcuno per farsi rubare i dati. Il pericolo cresce però se il sistema operativo non è aggiornato, se si accettano richieste senza controllare o se il nome del dispositivo rivela dati personali, come modello, nome o cognome dell’utente. C’è poi un tema più banale, ma concreto: il consumo della batteria. Le versioni più recenti del Bluetooth consumano meno rispetto al passato, ma tenere accesa una funzione inutile fa comunque lavorare il telefono. Poco, magari. A fine giornata, però, può farsi sentire.

Dal bluesnarfing al bluebugging: le principali tecniche di attacco

Tra le tecniche segnalate dagli esperti c’è il bluesnarfing, cioè il furto di informazioni tramite un accesso non autorizzato al telefono. In casi simili, spiegano le società di sicurezza informatica, un aggressore può provare a raggiungere contatti, messaggi, email, fotografie e, nelle situazioni più gravi, credenziali o dati legati ad app sensibili.

Uno smartphone usato in una stazione affollata: scenario tipico in cui il Bluetooth sempre attivo può aumentare rischi e consumi.

Tutto dipende dalle falle presenti nel dispositivo e dai permessi concessi. Più pesante è il bluebugging, indicato da Brain and Code come una delle forme di attacco più delicate. Qui l’obiettivo è aprire una sorta di porta sul telefono per controllarne alcune funzioni: eseguire comandi, installare malware, intercettare comunicazioni o fingere di essere la vittima. “Il problema nasce spesso da connessioni accettate con leggerezza”, spiegano gli analisti del settore. La regola, in fondo, è semplice: non autorizzare mai richieste di abbinamento che non si riconoscono.

C’è poi il bluejacking, meno invasivo ma comunque fastidioso e rischioso. Consiste nell’invio di messaggi indesiderati a dispositivi vicini, spesso con link o allegati pensati per spingere l’utente a cliccare. Norton avverte che questi contenuti possono servire a diffondere virus o portare verso pagine truffaldine. Il bluesmacking, invece, mira a sovraccaricare il dispositivo con pacchetti di dati anomali, fino a causare blocchi o spegnimenti. Una seccatura, certo. Ma anche un possibile punto di partenza per altri passaggi.

Tracciamento, intercettazioni e sistemi auto: i rischi meno visibili

Non tutti i rischi del Bluetooth acceso riguardano il furto diretto di file. Alcuni sono meno evidenti, e proprio per questo vengono sottovalutati. Brain and Code segnala, ad esempio, la possibilità di usare i segnali emessi da un dispositivo per seguire gli spostamenti di una persona in luoghi pubblici, collegando la presenza del telefono a luoghi, orari e abitudini.

Lo smartphone può anche mostrare dettagli tecnici, come il nome Bluetooth o l’indirizzo MAC, anche se i sistemi più recenti usano protezioni e sistemi di randomizzazione. Non sempre bastano, soprattutto su telefoni vecchi o non aggiornati. Negli scenari più complessi, gli esperti citano anche gli attacchi Man-in-the-Middle, nei quali un aggressore prova a mettersi in mezzo alla comunicazione tra due dispositivi per intercettare o modificare i dati scambiati. Un discorso a parte riguarda le automobili.

Alcune vulnerabilità, note nel settore come car whispering, possono permettere di interferire con sistemi audio Bluetooth non protetti, intercettando chiamate o inserendo suoni nel circuito dell’auto. Sono situazioni tecniche, non alla portata di chiunque. Ma mostrano bene quanto la connettività senza fili sia ormai entrata ovunque: telefono, auricolari, abitacolo, casa. Tutto collegato. E tutto, se trascurato, più esposto.

Le regole pratiche per usare il Bluetooth senza esporsi inutilmente

Il primo consiglio degli esperti è anche il più semplice: disattivare il Bluetooth quando non serve. Dopo aver usato le cuffie, trasferito un file o scollegato lo smartphone dall’auto, spegnerlo riduce le possibilità di attacco e limita il consumo di energia. È un gesto rapido, spesso dimenticato. Eppure resta una delle difese più efficaci.

Un’altra misura utile è impostare il dispositivo in modalità non visibile, così da renderlo meno facile da trovare per apparecchi sconosciuti. Norton consiglia anche di fare il primo abbinamento in luoghi sicuri, evitando di collegare cuffie, smartwatch o altri accessori mentre ci si trova in aree affollate. Se compare una richiesta di connessione inattesa, va rifiutata. Senza pensarci troppo. La SSPC suggerisce inoltre di cancellare ogni tanto l’elenco dei dispositivi associati, eliminando vecchi accessori, auto non più usate o collegamenti temporanei.

Le riconnessioni automatiche sono comode, ma possono diventare un punto debole se restano memorizzati dispositivi che non si controllano più. Infine, resta fondamentale aggiornare il sistema operativo: le patch correggono falle note e rafforzano la protezione del telefono. Il Bluetooth non va demonizzato. Va semplicemente usato con attenzione, come una porta che è meglio non lasciare socchiusa.