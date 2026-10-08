Lascia perdere i riscaldamenti, Lidl ti risolve il problema al prezzo di una pizza

Con l’arrivo delle mattine più fredde, Lidl propone una soluzione semplice per rendere il bagno più confortevole senza intervenire sull’intero impianto di riscaldamento.

Nel catalogo Casa e Arredo compare infatti uno scaldasalviette elettrico TRONIC pensato per un utilizzo mirato e immediato. Potenza contenuta, installazione flessibile e timer automatico ne definiscono l’utilizzo. E anche il prezzo contribuisce a renderlo interessante.

Design da parete o da pavimento: misure, colori e installazione

Lo scaldasalviette elettrico TRONIC può essere fissato a parete oppure usato da pavimento. Una doppia scelta utile, soprattutto in bagno: c’è chi ha poco spazio e chi, più semplicemente, non vuole mettersi subito a bucare le piastrelle.

Nella versione a parete misura 53 x 11,5 x 86 cm e, secondo quanto indicato da Lidl, nella confezione c’è anche il materiale per il montaggio. Da appoggio, invece, arriva a 53 x 30 x 87,4 cm, con una base più profonda che serve a tenerlo stabile.

I colori sono due, bianco e nero. Il bianco è la scelta più facile, specie con sanitari e piastrelle chiare. Il nero guarda a bagni più moderni, rubinetterie scure e finiture decise. Dettagli piccoli, certo. Ma in bagno si vedono eccome.

Timer con spegnimento automatico e potenza da 150 W: cosa aspettarsi davvero

La potenza da 150 W dice già molto su cosa aspettarsi. Questo prodotto serve soprattutto per scaldare o asciugare le salviette, non per riscaldare un bagno grande come farebbe un radiatore collegato all’impianto di casa. È una distinzione importante, perché evita delusioni.

In un bagno piccolo, acceso al momento giusto, può rendere più piacevole l’uscita dalla doccia. In una stanza ampia e fredda, invece, resta un aiuto limitato, vicino a dove lo si mette. Il timer con spegnimento automatico è forse la funzione più comoda, soprattutto per chi esce di fretta o dimentica facilmente gli apparecchi accesi.

Nella pagina prodotto consultata, Lidl non indica altri dettagli sui programmi o sui tempi impostabili. Il senso, però, è chiaro: si accende prima della doccia, fa il suo lavoro e poi si spegne. Senza app, senza menu complicati, senza troppe manovre.

Prezzo a 39,99 euro e disponibilità nel catalogo Casa e Arredo

Il prezzo indicato da Lidl Italia è di 39,99 euro. Una cifra che porta lo scaldasalviette elettrico TRONIC nella fascia degli accessori per la casa facili da acquistare, più vicina a una spesa ragionata al volo che a un vero intervento sul riscaldamento.

Da qui il paragone, un po’ provocatorio ma efficace, con il prezzo di una pizza per due persone in molte città italiane, bevande escluse o quasi. Il prodotto è inserito nella categoria Casa e Arredo, nella sezione Riscaldamento e raffreddamento del sito Lidl.

Come spesso succede con le offerte della catena, disponibilità e colori possono cambiare in base al momento e al canale di vendita. Meglio quindi controllare online o nel punto vendita più vicino. Per chi cerca un aiuto rapido in bagno, senza lavori e senza spendere troppo, questo scaldasalviette Lidl da 39,99 euro può essere una soluzione pratica. Non salva l’inverno. Però certe mattine le rende decisamente meno dure.