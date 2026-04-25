Laptop, l’obbligo della nuova porta USB è una fregatura: devi comprare un pezzo aggiuntivo, anche se il tuo pc è aggiornato

A partire dal 28 aprile 2026, tutti i laptop venduti nell’Unione Europea dovranno essere equipaggiati con la porta USB-C per la ricarica, come stabilito dalla Direttiva (UE) 2022/2380, conosciuta come Common Charger Directive.

Questo nuovo obbligo mira a ridurre la frammentazione del mercato, semplificare l’uso dei dispositivi elettronici e limitare i rifiuti elettronici legati a caricatori obsoleti e inutilizzati. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, l’introduzione di questa normativa potrebbe rivelarsi più un’opportunità per i produttori di vendere accessori aggiuntivi che un reale vantaggio per i consumatori.

Il vero impatto della direttiva: il costo nascosto

Sebbene l’introduzione della USB-C per la ricarica rappresenti una vera vittoria per la standardizzazione, la situazione presenta diversi aspetti controversi. In primo luogo, mentre gli smartphone e i dispositivi più piccoli sono generalmente meno problematici in termini di compatibilità con i caricatori USB-C, i laptop potrebbero non godere degli stessi benefici.

Per molti modelli di laptop, la potenza richiesta per la ricarica tramite USB-C è ben superiore rispetto ai 65W standard supportati dalla maggior parte dei caricatori USB-C economici. In pratica, i portatili di fascia alta, soprattutto quelli gaming, necessitano di caricabatterie che vanno oltre i 100W, arrivando anche a 140W o più per garantire una ricarica rapida durante l’uso intensivo. Questo rende indispensabile l’acquisto di un adattatore più potente e, spesso, più costoso.

L’idea di eliminare l’inclusione del caricabatterie nella confezione dei dispositivi (unbundling) è una mossa che si inserisce nella logica di riduzione dei rifiuti elettronici. Tuttavia, se da un lato si promette un risparmio ambientale e una riduzione dei costi per i consumatori, dall’altro si sta creando un mercato in cui i consumatori sono costretti ad acquistare separatamente accessori aggiuntivi, come i caricatori ad alta potenza.

L’esempio di Apple, che ha già iniziato a vendere i suoi MacBook Pro senza alimentatore, è emblematico: il cliente deve aggiungere un costo extra per l’adattatore, una scelta che potrebbe diventare sempre più comune per altri produttori, come HP, Dell, Lenovo o Asus. Questo non solo aumenta i costi per il consumatore, ma solleva anche interrogativi sulla reale accessibilità economica di questi dispositivi, già costosi di per sé.

La realtà dei prezzi dei caricatori GaN

Alcuni potrebbero vedere l’aspetto positivo nei caricatori GaN (Gallium Nitride), una tecnologia che sta rapidamente guadagnando terreno grazie alla sua efficienza e compattezza. I prezzi di questi caricatori, infatti, sono destinati a scendere nel tempo. Tuttavia, questo non risolve il problema per chi si trova a comprare un laptop oggi e si ritrova senza l’accessorio necessario per farlo funzionare. Il prezzo di un alimentatore GaN affidabile varia tra i 40 e i 100 euro, una cifra che si aggiunge al costo già elevato del dispositivo stesso, creando una spesa imprevista per i consumatori.

La Direttiva che impone l’uso della USB-C per la ricarica dei laptop è un passo positivo verso la standardizzazione e la sostenibilità, ma la sua applicazione comporta anche un lato oscuro. La scelta di non includere i caricatori nelle confezioni dei dispositivi si traduce in costi aggiuntivi per i consumatori, che ora si troveranno costretti a comprare separatamente un caricabatterie di potenza adeguata.

Nonostante i vantaggi pratici della USB-C, è importante considerare che il risparmio ambientale e i costi abbattuti per i produttori non sempre si traducono in vantaggi reali per chi compra i dispositivi. La soluzione per i consumatori, quindi, potrebbe non essere così vantaggiosa come sembra.