I laptop di Jumper hanno saputo ritagliarsi un proprio spazio sul mercato grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo. Sono l’ideale per i più piccoli della famiglia, per gli studenti oppure per chi non ha eccessive pretese e che punta ad un uso quotidiano di base: email, navigazione, streaming.

Oggi ti segnalo la pazzesca offerta su questo notebook di Jumper con display IPS FHD da 13,3″, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Il prezzo passa da 899,90 euro a 269,99 euro. Sì, hai letto bene: lo sconto è del 70%.

Il design di questo laptop è abbastanza lineare, senza troppi fronzoli. E questo, per molte persone, è assolutamente un punto a favore. Ciò che colpisce però è la scheda tecnica: gli 8GB di RAM e i 512GB di SSD consentono di eseguire più applicazioni allo stesso tempo, con una fluidità a dir poco sorprendente. Inoltre, puoi utilizzare una scheda TF da 256GB (non inclusa) per espandere ulteriormente la memoria.

Il notebook di Jumper è dotato di un processore Intel Celeron N3450 (2.8 GHz) che fa girare perfettamente Windows 10. È un device versatile: 2 porte USB 3.0, slot per la scheda TF, mini HDMI e porta jack da 3,5mm. Insomma, puoi collegarci tutto quello che vuoi. E poi è davvero leggero: solo 1,23 Kg.

Concludiamo con il display: è un pannello IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080). È lo schermo perfetto per qualsiasi attività: dalla visione di contenuti in streaming al lavoro con la suite di Office, passando per le videocall con amici, parenti e colleghi.