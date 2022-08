Laptop con 8GB di RAM e 128GB di SSD in SUPER OFFERTA con lo conto di 130€

Come è ben noto, il mercato dei laptop vanta un numero straordinario di prodotti. E questo è un bene, perché ci sono soluzioni per tutte le necessità e tutte le tasche. Se ad esempio stai cercando un notebook per un uso quotidiano standard – quindi per navigare, guardare contenuti in streaming e lavorare con la suite di Office -, allora qui troverai l’offerta (assurda!) per te.

Il BMAX X15, con display da 15.6″ FHD, 8GB di RAM e 128GB di archiviazione su SSD, è oggi acquistabile su Amazon a 239,99 euro grazie allo sconto di 130 euro. Mi raccomando, prima di aggiungere il prodotto al carrello, devi spuntare la voce Coupon, evidenziata in arancione.

Un laptop economico ma dalle grandi prestazioni

Il cuore pulsante di questo laptop è il processore Intel Gemini Lake di ottava generazione, realizzato con processo produttivo a 14nm e che integra la scheda grafica Intel UHD 600. In termini di prestazioni, con il Turbo Boost si passa da 1,1 GHz a 2,6 GHz. Completano il quadro 8GB di RAM LPDDR4 e l’SSD da 128GB.

Il BMAX X15 è una macchina estremamente sottile e molto leggero. Ha uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici (1920 x 1080p), con dettagli d’immagine di alta qualità e colori fedeli alla realtà. La tastiera è comoda e ampia (include il tastierino numerico), lo stesso vale per il trackpad, che ricorda un po’ quello degli ultimi MacBook.

Per quanto riguarda la connettività – oltre al Bluetooth e al Wi-Fi, ovviamente – abbiamo due porte USB-A 3.0, un porta mini HDMI, uno slot per le schede TF e la porta per il jack da 3,5mm.

Ricorda che per ottenere l’ottimo sconto di 130 euro devi spuntare la voce Coupon (in arancione) prima di aggiungere il laptop di BMAX al carrello.

Cerchi soluzioni per il gaming? Dai un’occhiata qui.