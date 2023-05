Laptop e tablet 2-in-1: oggi il gioiellino ASUS è tuo a 150 EURO IN MENO

Oggi potrai portarti a casa un fantastico notebook che in un secondo può trasformarsi in un tablet! Si tratta dell’ASUS Chromebook Flip, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto bomba del 38%.

Questo laptop 2-in-1 è in vendita a soli 249,99€, quindi con un risparmio di ben 150€ sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato, fai in fretta il tuo ordine!

ASUS Chromebook Flip: tutte le specifiche tecniche del notebook 2-in-1

L’ASUS Chromebook Flip in offerta speciale su Amazon è un dispositivo imperdibile se stai cercando un laptop che possa soddisfare le tue esigenze senza dover spendere una fortuna.

Le specifiche tecniche dello ASUS Chromebook Flip sono impressionanti. Questo laptop 2-in-1 è dotato di uno schermo touch da 14 pollici Full HD con risoluzione 1920×1080, perfetto per guardare film o lavorare su documenti dettagliati. Il processore Intel Celeron N3350 garantisce prestazioni fluide e affidabili, mentre i 4GB di RAM garantiscono una gestione multitasking veloce e fluida.

Inoltre, il laptop dispone di un’ampia gamma di porte e connessioni, tra cui una porta USB 3.1 Type-C, una porta USB 3.0 Type-A, una porta HDMI e una scheda SD. La batteria ha un’autonomia di 10 ore, il che significa che puoi lavorare o giocare tutto il giorno senza dover ricaricare il dispositivo.

A rendere speciale il dispositivo è la sua forma 2-in-1 che ti consente di utilizzarlo come un tradizionale laptop o come un tablet, a seconda delle tue esigenze. Inoltre, il design elegante e leggero lo rende facile da trasportare ovunque tu vada, il che lo rende perfetto per chi è sempre in movimento.

Ad oggi l’ASUS Chromebook Flip è in mega offerta su Amazon con uno sconto bomba del 38%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino. Corri a fare il tuo ordine, una promozione così conveniente non si era mai vista!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.