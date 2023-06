Laptop e tablet 2-in-1: oggi il gioiellino ASUS è tuo a 150 EURO IN MENO

Desideri un laptop che possa essere utilizzato anche come tablet? Il tuo sogno oggi può diventare realtà grazie a questo dispositivo convertibile che unisca prestazioni potenti, design elegante e versatilità senza compromessi. Si tratta dell’ASUS Vivobook Flip 14, oggi disponibile su Amazon a soli 649 euro grazie ad un incredibile sconto del 19%.

Ciò vuol dire che potrai acquistare questo gioiellino della tecnologia risparmiando addirittura 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non si era mai vista, approfittane il prima possibile!

ASUS Vivobook Flip 14: laptop e tablet 2-in-1

Con l’ASUS Vivobook Flip 14, hai tutto ciò di cui hai bisogno in un unico dispositivo. La sua caratteristica principale è la capacità di trasformarsi da un laptop tradizionale in un tablet con un semplice movimento. Basta ruotare lo schermo touchscreen da 14 pollici su 360 gradi e godere della versatilità di utilizzo in qualsiasi situazione.

L’elegante design del Vivobook Flip 14 catturerà sicuramente la tua attenzione. La finitura in alluminio spazzolato dona al laptop un aspetto sofisticato e resistente, perfetto per un utilizzo quotidiano. Inoltre, con uno spessore di soli 19,5 mm e un peso di 1,5 kg, potrai portarlo ovunque senza problemi.

Le specifiche tecniche di questo laptop sono di altissimo livello. Il processore Intel Core i5 di decima generazione garantisce prestazioni rapide e reattive, che ti consentono di gestire facilmente le attività quotidiane, dal multitasking al lavoro con i più esigenti. Inoltre, grazie all’ampia memoria RAM da 8 GB e all’unità SSD da 512 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file e accedere ad essi in modo rapido e fluido.

Lo schermo Full HD da 14 pollici con tecnologia IPS offre colori brillanti e angoli di visione ampi, per un’esperienza visiva straordinaria. Inoltre, l’ASUS Vivobook Flip 14 è dotato di altoparlanti Harman Kardon, che garantiscono un audio ricco e coinvolgente, perfetto per goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Ad oggi l’ASUS Vivobook Flip 14 è disponibile su Amazon a soli 649 euro grazie ad un incredibile sconto del 19%. Se vuoi risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, non c’è tempo da perdere e corri a fare il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.