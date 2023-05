L'Apple AirTag è in MEGA SCONTO su Amazon: solo per OGGI!

Ehi, amici tech-savvy! Siete pronti per un affare che non potete perdere? Amazon ha appena lanciato una super offerta sull’innovativo Apple AirTag! Potete aggiudicarvelo a soli 34,99 €, grazie a uno sconto del 10%!



Apple AirTag: tutte le funzionalità

L’Apple AirTag è un piccolo e potente localizzatore che vi permette di tenere sempre d’occhio i vostri oggetti più preziosi.

Grazie alla sua forma compatta e al design elegante, potrete facilmente attaccarlo alle chiavi, al portafoglio, alla borsa e a qualsiasi altro oggetto che non volete perdere. Ma non fermatevi qui, scopriamo insieme le principali specifiche tecniche che rendono l’AirTag un must-have per tutti gli amanti della tecnologia!

Per prima cosa, l’AirTag utilizza la rete “Cerca” di Apple, che con milioni di dispositivi in tutto il mondo vi garantirà una localizzazione precisa e rapida dei vostri oggetti smarriti. Inoltre, il chip U1 Ultra Wideband offre un’esperienza di ricerca ancora più accurata con iPhone 11 e successivi modelli, permettendo una localizzazione precisa fino a pochi centimetri di distanza.

Ma non è tutto! L’AirTag è resistente all’acqua e alla polvere, con certificazione IP67, quindi non dovrete preoccuparvi di danneggiarlo in caso di pioggia o di cadute accidentali. E per quanto riguarda la batteria? Nessun problema! L’AirTag è alimentato da una batteria a bottone CR2032, facilmente sostituibile e con una durata di circa un anno, per garantirvi sempre il massimo delle prestazioni.

E se avete paura che qualcuno possa utilizzare l’AirTag per rintracciare voi o i vostri oggetti senza il vostro consenso, state tranquilli! Apple ha implementato diverse misure di sicurezza e privacy per proteggere i vostri dati e la vostra posizione. Se un AirTag sconosciuto dovesse essere vicino a voi per un tempo prolungato, il vostro iPhone vi avviserà e potrete disabilitarlo.



