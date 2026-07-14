L'App che ti paga per camminare ha una novità: resti in salute e guadagni anche

Nel 2026, anche in Italia, chi cerca una spinta per muoversi di più può provare le app per guadagnare camminando, disponibili su Android e iPhone. Promettono di trasformare i passi di ogni giorno in buoni sconto, crediti digitali o, più raramente, denaro trasferibile. L’idea funziona perché mette insieme attività fisica e piccole ricompense. Ma va detto subito: i guadagni sono bassi, arrivano lentamente e richiedono costanza.

Come funzionano le app che trasformano i passi in premi

Le app che pagano per camminare lavorano quasi sempre come un normale contapassi. Leggono i dati dello smartphone, dell’accelerometro, del GPS o di servizi come Google Fit, Salute di Apple, Fitbit, Garmin e Samsung Health. A fine giornata, oppure dopo una sincronizzazione, i passi diventano una valuta interna: monete, crediti, “Ward”, “Sports Coin” o altri punti da usare nei cataloghi dei partner.

Il meccanismo è semplice, quasi da gioco: cammini, l’app registra, poi sblocchi qualcosa. Dietro, però, ci sono regole da leggere bene. Soglie giornaliere, limiti di accumulo, premi che cambiano e condizioni diverse da app ad app. Alcune danno solo voucher e buoni acquisto. Altre permettono di chiedere pagamenti in euro o su PayPal, ma spesso dopo molte settimane, se non mesi, di uso regolare. “Non aspettatevi uno stipendio”, scrivono spesso gli utenti nelle recensioni. Più realistico pensare a un piccolo ritorno: un buono per Amazon, Google Play o qualche servizio digitale.

Camminata con smartphone e portafoglio: l’idea delle app che trasformano i passi in punti, buoni o piccole ricompense.

Sweatcoin, WeWard e StepBet: buoni, euro e scommesse

Tra le più conosciute c’è Sweatcoin, gratuita per Android e iOS. Trasforma i passi in una moneta digitale interna, chiamata appunto Sweatcoin. Ogni 1.000 passi diventano crediti, da spendere per prodotti, servizi, donazioni o buoni. La scelta, però, cambia nel tempo e dipende dalle offerte presenti nell’app. Ci sono anche limiti giornalieri, che si possono alzare con funzioni come il Boost o invitando nuovi utenti. Le valutazioni restano buone — circa 4,5 stelle su App Store e 4,3 su Play Store — ma non mancano le critiche: conteggi non sempre precisi e tempi lunghi per arrivare ai premi più interessanti.

Diversa la formula di WeWard, che ha conquistato molti utenti anche perché permette, in alcuni casi, di trasformare i passi in denaro. L’app assegna Ward ogni 1.500 passi, con un valore indicativo molto basso: circa 0,005 euro per Ward. I punti possono essere usati per voucher, donazioni o trasferimenti sul conto bancario, una volta raggiunte le soglie previste. Su App Store il voto medio è alto, 4,8 stelle. Su Play Store scende intorno a 3,7. Nelle recensioni, molti utenti parlano di aggiornamenti che avrebbero rallentato l’accumulo dei punti e spinto verso altre attività, come sondaggi o giochi.

StepBet, invece, segue un’altra strada. Qui non si viene premiati solo perché si cammina. Si entra in sfide settimanali versando una quota, spesso intorno ai 40 dollari, e si incassa solo se si raggiungono gli obiettivi personalizzati. Il montepremi viene diviso tra chi completa la sfida, mentre la piattaforma trattiene una commissione, indicata intorno al 15% nei giochi standard. Per qualcuno è uno stimolo in più. Per altri, un rischio. Le recensioni lo confermano: 4,3 stelle su App Store, circa 3 su Play Store, con lamentele su abbonamento, vincite ridotte e rapporto tra fatica e ritorno economico.

Virtuoso, Runtopia e WinWalk: sport, crediti e limiti da conoscere

Virtuoso non si ferma alla camminata. Premia anche altre attività fisiche, le ore di sonno e le sessioni di meditazione, collegandosi a servizi come Google Fit, Fitbit, Garmin Connect, Samsung Health, Huawei Health e Connessione Salute. Non dà denaro diretto, ma crediti da usare per buoni Amazon, articoli sportivi o abbonamenti presso palestre e partner convenzionati. Le valutazioni sono positive, intorno a 4,2 stelle su Play Store e 4,4 su App Store. Alcuni utenti, però, segnalano problemi di sincronizzazione con le app collegate.

Runtopia è pensata soprattutto per chi corre o si allena con regolarità. Usa il GPS, registra distanza, passo, calorie, altitudine e frequenza cardiaca, poi trasforma l’attività in Sports Coin. Questi crediti si spendono soprattutto in buoni sconto per attrezzature sportive. L’app offre anche piani di allenamento e una versione Premium, con prezzi indicati in dollari: 3,99 al mese, 17,99 per sei mesi o 23,99 l’anno. Le recensioni sono discrete, 3,9 stelle su Play Store e 4,6 su App Store. Le critiche più frequenti riguardano il consumo della batteria e il limite giornaliero ai crediti accumulabili.

C’è poi WinWalk, disponibile solo per Android. Conta i passi senza chiedere una registrazione iniziale e assegna monete virtuali: una ogni cento passi. I crediti possono essere convertiti in buoni per Amazon, Google Play, Netflix, Nintendo eShop, PlayStation Store, Xbox Store, oppure usati nelle lotterie interne. Anche qui ci sono modi per ottenere punti extra, tra video pubblicitari, sondaggi e missioni. Il punteggio medio è di circa 4,1 stelle, ma diversi utenti parlano di conteggi imprecisi e di una certa fatica nel raggiungere premi davvero concreti.

Privacy, batteria e guadagni reali: cosa valutare prima di iniziare

Prima di installare una app per guadagnare camminando, meglio fermarsi un minuto e leggere permessi e informativa privacy. Molte piattaforme chiedono accesso a dati sanitari, posizione, attività fisica e, in alcuni casi, informazioni collegate all’account Google, Apple o Facebook. Non è un dettaglio da poco: passi, spostamenti e abitudini quotidiane raccontano molto di una persona. Conviene concedere solo i permessi necessari e controllare dalle impostazioni dello smartphone quali dati vengono condivisi.

Poi c’è la batteria. Le app che usano GPS continuo, notifiche e sincronizzazioni frequenti possono consumare parecchia energia, soprattutto durante corse o camminate lunghe. Alcune, come WinWalk, chiedono anche impostazioni su avvio automatico e risparmio energetico. Altre richiedono di convalidare i passi entro la giornata, altrimenti i crediti rischiano di non essere conteggiati. Sembrano dettagli, ma alla lunga pesano.

Il punto, comunque, resta il guadagno. Con Sweatcoin, WeWard, Virtuoso, Runtopia, WinWalk e StepBet si possono ottenere premi, sconti o piccoli rimborsi. Non cifre capaci di cambiare il bilancio familiare. Servono molti passi, pazienza e continuità. Per chi cammina già ogni giorno, possono essere un incentivo in più. Per chi cerca un’entrata vera, no: meglio considerarle app di benessere con ricompensa, non un lavoro.