Questo kit da 3 lampadine smart costa come una singola lampadina grazie ad un’offerta super combo che permette di cumulare un coupon con un codice sconto. Alla fine, le vai a pagare 11,99€ invece di 29,99€.

Importante. Per ottenere il doppio sconto immediato, devi spuntare la voce Applica coupon 30% prima di mettere il prodotto nel carrello, e dovrai ricordarti di usare il codice sconto 7PT4U8DC

al momento del check-out.

Ma fai presto perché, a questo prezzo, di sicuro le scorte si esauriranno in tempo record.

Lampadine Smart

L’offerta riguarda un set da 3 lampadine con attacco E27 A19 da 7W (equivalente 60w). Funzionano con Google Home Assistant, Alexa, IFTTT e perfino Siri, ma ovviamente puoi controllarle individualmente o in gruppo anche dall’app Magic Home per Android e iOS, o dall’app Casa. Anche quando sei fuori casaò

Supportano oltre 16 milioni di sfumature diverse e dimmerabili, e possono essere concatenate in sofisticate automazioni per creare sempre l’atmosfera giusta a casa tua, durante la visione di Netflix o magari per una festa o una cena.

Durano anche tantissimo, perché includono oltre 30.000 ore o (oltre 27 anni) di durata con un uso normale di 3 ore al giorno. E in più risparmierai tantissimo sulla bolletta, perché consuma solo 7 watt pur restituendo un’illuminazione pari a una vecchia lampadina da 60w.