Lampadine Smart, controllo vocale e risparmio in bolletta: 17€ con Coupon

Se ti servivano un paio di ottime lampadine smart, gestibili senza hub da smartphone o attraverso i controlli vocali, questa offerta farà sicuramente al caso tuo. Grazie a un Coupon, 2 lampadine smart Extrastar costano solo 17€ incluse spedizioni.

Queste lampadine LED con attacco Led E27 consumano effettivamente 10W ma illuminano come 80W delle tradizionali lampadine a incandescenza. Permettono dunque di risparmiare fino all 80% di energia. Sono perfette per l’illuminazione interna domestica, un hotel, la sala riunioni, musei, ristoranti, bar, e per le decorazioni di una festa.

Compatibili con le reti WiFi 2,4 GHz, permettono di controllare l’illuminazione anche se non si è a casa, attraverso l’app dedicata. Puoi anche impostare accensioni e spegnimento programmati.

Smart wifi Light Bulb funziona con Amazon Alexa, Google Assistant. Sono facili da installare e supportano sia luci calde che fredde, con 3 modalità di colore, bianco caldo, bianco freddo e luci RGB, e ben 16 milioni di colori diversi per cambiare istantaneamente l’aspetto e l’atmosfera della tua stanza. Inoltre, potresti creare scene che ti piacciono.