Lampadine a LED, occhio all'errore: non tutte fanno veramente risparmiare, deve esserci questa dicitura

Consumano meno delle vecchie lampade a incandescenza e delle fluorescenti compatte perché sprecano meno energia in calore e la trasformano meglio in luce. Ma la domanda, davanti allo scaffale o a una scheda online, è sempre la stessa: il prezzo più alto si recupera davvero? Secondo i dati di ENEA e della Commissione europea, sì. A patto di non fermarsi al costo d’acquisto e di guardare bene Watt, lumen, durata e ore di accensione.

Il punto non è soltanto quanti Watt assorbe una lampadina. Conta soprattutto quanta luce riesce a fare con quell’energia. Le vecchie lampadine a incandescenza illuminavano scaldando un filamento: molta elettricità finiva in calore disperso, solo una parte diventava luce utile. Il LED, cioè Light Emitting Diode, lavora invece con un semiconduttore e disperde molto meno calore.

Per fare un confronto serio bisogna guardare ai lumen per Watt, cioè alla luce prodotta per ogni unità di energia consumata. ENEA indica per le lampadine LED valori nell’ordine di 90-oltre 100 lumen/Watt. Le fluorescenti compatte, invece, si fermano intorno ai 60 lumen/Watt. In pratica, una LED da 9 W può sostituire in molti casi una vecchia 60 W a incandescenza, con una luminosità simile. Stessa stanza illuminata, molta meno energia assorbita. Il risparmio nasce da qui.

Quanto si risparmia in un anno: il conto tra consumi, ore di luce e prezzo dell’energia

Sul risparmio in bolletta, le stime ufficiali vanno nella stessa direzione, anche se con percentuali diverse. La Commissione europea, in un comunicato del dicembre 2025, ha parlato per i LED di consumi fino al 90% inferiori rispetto alle lampadine a incandescenza sostituite. ENEA usa numeri più prudenti: fino all’80% di risparmio rispetto all’incandescenza e fino al 50% rispetto alle fluorescenti compatte, a parità di luce.

Sostituire una vecchia lampadina con una LED: un gesto semplice che può ridurre i consumi e il costo della bolletta.

Un esempio rende meglio l’idea. Se una famiglia sostituisce 20 lampadine da 60 W con 20 lampadine LED da 9 W, taglia circa 51 W per ogni punto luce. Se fossero tutte accese insieme, il calo supererebbe 1 kW di potenza. Con un uso medio di 3 ore al giorno e prendendo come riferimento il prezzo ARERA della Maggior Tutela in vigore da ottobre 2025, pari a 28,75 centesimi per kWh tasse incluse, il risparmio stimato arriva a circa 320 euro l’anno.

Naturalmente è un conto indicativo, non una cifra garantita per tutti. Cambiano il numero di lampadine, le ore reali di accensione, il contratto sul mercato libero e le abitudini familiari. Una cucina accesa fino a tardi pesa molto più di un ripostiglio aperto ogni tanto. Però il dato di fondo resta chiaro: sui punti luce usati spesso, passare al LED si sente.

Durata, prezzo e rientro della spesa: quando il LED diventa risparmio vero

Il prezzo iniziale può ingannare. Una lampadina LED costa di solito più di una vecchia lampadina tradizionale equivalente, anche se le lampade a incandescenza non sono più in vendita in Italia da anni per le regole europee sull’efficienza energetica. Ma il confronto non si chiude alla cassa. Bisogna guardare alla durata.

Secondo ENEA, una lampada a incandescenza aveva una vita media di circa 1.000 ore. Una fluorescente compatta arrivava intorno alle 10.000 ore. Un LED può durare indicativamente tra 40.000 e 100.000 ore. Tradotto nella vita di tutti i giorni: con 3 ore di utilizzo al giorno, una vecchia incandescenza durava meno di un anno; un LED, nelle stesse condizioni, può restare in casa per molti anni. Non sempre trent’anni effettivi, perché contano qualità del prodotto, calore, alimentatore e accensioni frequenti. Ma la differenza è evidente.

Il costo più alto si recupera quindi in due modi: meno energia consumata e meno lampadine da sostituire. Il consiglio più pratico è partire dalle stanze più usate: soggiorno, cucina, ingresso, corridoi. Poi, con calma, si passa ai locali accesi di rado. Così il rientro della spesa è più veloce e il taglio in bolletta arriva prima.

Come scegliere la lampadina giusta senza rinunciare a una buona luce

Scegliere una lampadina LED non vuol dire prendere la prima confezione con scritto “basso consumo”. Il dato da controllare prima di tutto sono i lumen, perché indicano quanta luce viene emessa. I Watt, da soli, non bastano più. Poi c’è la temperatura colore, espressa in Kelvin: una luce calda, tra 2700 e 3000K, va bene per camera e soggiorno; una luce più neutra o fredda, intorno a 4000K o oltre, può essere più adatta a cucina, bagno o studio.

Va controllato anche l’attacco: E27, E14 e GU10 non sono intercambiabili. Nei lampadari con regolatore d’intensità servono lampadine dichiarate dimmerabili, altrimenti possono comparire sfarfallii o problemi di funzionamento. L’etichetta energetica UE aiuta a confrontare modelli simili senza guardare solo il prezzo.

C’è poi un lato ambientale, meno immediato della bolletta ma comunque importante. Consumare meno elettricità vuol dire ridurre le emissioni legate alla produzione di energia. Inoltre i LED, a differenza delle fluorescenti compatte, non contengono mercurio. La sostituzione può essere graduale: prima i punti luce accesi ogni giorno, poi gli altri quando si bruciano. Una scelta concreta, senza forzature. E, numeri alla mano, conveniente.