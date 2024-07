Lampadina smart per una casa intelligente a 9€ su Amazon: OFFERTA SHOCK

TP-Link è un’azienda molto presente nell’ambito della produzione di dispositivi per la casa e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 33% sulla lampadina smart targata proprio TP-Link che viene venduta al costo totale e finale di soli 9,99€.

Controlla la lampadina smart TP-Link tramite Alexa e Google Assistant

Scopri la lampadina smart L530E, una soluzione avanzata per il controllo delle luci domestiche. Grazie al controllo da remoto, puoi gestire le tue luci ovunque ti trovi utilizzando l’app gratuita Tapo disponibile per dispositivi iOS e Android, sia smartphone che tablet.

La L530E offre una gamma multicolore, permettendoti di personalizzare facilmente la luminosità, la temperatura della luce e i colori con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere. Questa caratteristica ti consente di creare scenari perfetti per ogni momento della tua giornata, dalla sveglia al relax serale.

Non è richiesto alcun hub per l’installazione. Basta collegare la lampadina al Wi-Fi di casa e sei subito pronto a utilizzarla. Inoltre, il controllo vocale ti libera le mani: la lampadina è compatibile con Alexa e Google Assistant. Puoi semplicemente dire “Alexa, accendi la luce” o “OK Google, oscura le luci della mia camera” per avere il controllo totale senza dover toccare il telefono.

La L530E offre anche la possibilità di creare scenari e programmazioni. Puoi impostare orari specifici per accendere o spegnere le luci con la luminosità e il colore desiderati, rendendo la tua routine quotidiana più fluida e automatizzata. La modalità Assente è un ulteriore vantaggio, simulando automaticamente la presenza di qualcuno in casa per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

Su Amazon, oggi, la lampadina smart viene scontata del 33% e viene venduta al prezzo finale di 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.